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Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2018 12:37 | Son Güncelleme

Yargıtay, yediemin otoparkında dava konusu olan bir aracın otopark ücretinin, satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyeceğine karar verdi.

Yargıtay'dan emsal otopark ücreti kararı

Konya'da yaşayan Mustafa Şahin'in, 9 yıl önce sattığı ancak kaydını vermediği 1985 model otomobili, kurallara aykırı araç kullanımından dolayı trafikten men edildi. İş adamı Şahin'e, Bursa'da yediemin otoparkına çekilen otomobilin 5 yıllık otopark ücreti için icra takibi emri ulaştı. Araç bedelinin 25 katı ücret talep edilmesi üzerine Şahin, avukatı Önder Özer aracılığıyla dava açtı. Yerel mahkemenin icra takibinin durdurulması için açılan davayı reddetmesinin ardından avukat Özer, dosyayı temyize götürdü.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin red kararını bozdu. Bin liralık otomobiline 25 kat yediemin ücreti talep edilmesine yönelik icra takibini hukuksuz bulan Yargıtayın bozma kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Yasal düzenlemeler itibarıyla araç otopark ücreti olarak ödenecek bedel, aracın satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecektir. Dava konusu aracın satışının uzun süre geçmesine rağmen gerçekleşmediğinin anlaşılmasına göre mahkeme öncelikle bilirkişi marifetiyle aracın dava tarihindeki rayiç satış bedel miktarının tespit edilip, tahakkuk edecek otopark ücretinin aracın teslim tarihinden itibaren geçen her yıl itibarıyla geçerli ücret tarifelerine göre tahakkuk eden otopark ücreti tespit edilerek, bunun araç satış bedelinin yüzde 25'ini geçemeyeceği de gözetilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Hükmün, davacı yararına bozulmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

18 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Avukat Önder Özer, verdikleri hukuk mücadelesini AA muhabirine anlattı. Mustafa Şahin'in 10 yıl önce otomobilini sattığı kişilerin kurallara aykırı kullanımı nedeniyle aracın trafikten çekildiğini belirten Özer, "Müvekkilim aracının, otoparka kaldırıldığını ve bundan haberinin olmadığını söyledi. 2009'da otoparka çekilmiş, yaklaşık 5-6 yıl otoparkta kalmış, daha sonra kendisine icra takibi yapılmış. Arabasına, maaşına, her şeyine haciz koyulmuş, bize müracaat etti." diye konuştu.

Menfi tespit davası açtıklarını ve davada bin liralık araç için müvekkilinden 18 bin lira para talep edildiğini dile getiren Özer, istenen bedelin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduklarını bildirdi.

Özer, hakkaniyete uygun olmayacağı gerekçesiyle açtıkları davayı mahkemenin reddetmesi üzerine dosyayı, temyiz talebiyle Yargıtaya gönderdiklerini söyledi.

"EMSAL BİR KARAR ÇIKTI"

Yargıtayın geniş kapsamda bozma kararı verdiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Otopark ücretinin aracın bedelinin yüzde 25'ini geçemeyeceğini, vekaletsiz iş görme durumunun söz konusu olduğunu ve verilen menfaatten daha yüksek ücret talep edilemeyeceğine yönelik karar verdi. Çok güzel bir emsal karar. Hesaplamaya göre 250-300 lira gibi bir otopark ücreti ödenmiş olacak. Dosya hesabı 25-30 bin lira gibi rakamlara vardı. Davayı kaybetmiş olsaydık bu rakam ödenecekti. Müvekkilim, otoparkta otomobilin üzerine bir araba daha konulduğunu ve üzerinde ot bittiğini fotoğraflamış. Yerel mahkemenin, Yargıtayın verdiği karara uymasını bekliyoruz. Emsal nitelikte bir karar çıktı. Hacizli olmayan araçlarda da bu karar çok önemli. Yıllarca otoparkta beklemiş araçlar için günlük 5-10 lira ücretten çok büyük paralar çıkabiliyor. Ne araç sahibi malını ne de otoparkçı parasını alabiliyor. Her iki taraf için de çözüm olacak. Araç sahipleri yediemin otoparkında araçlarının satış bedelinin yüzde 25'ini ödemek suretiyle alabilir. Yediemin otoparkındaki işletmeler de araçları sattırmak zorundalar. Çok uzun süre beklememeleri gerekiyor."

HURDA ARAÇ YÜZÜNDEN LÜKS OTOMOBİLİNE BİNEMİYOR

Mustafa Şahin ise Yargıtayın kararı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

"Aracın bedeli 1-2 bin lirayken, benden 18 bin lira talep edildi." diyen Şahin, bu paranın haksız ve adaletsiz kazanç olduğunu düşünerek avukata başvurduğunu belirtti.

Şahin, yaşanılan süreci şu ifadelerle anlattı:

"Açtığı davayla süreci takip ediyoruz. Şu anda benden talep edilen rakam 25-30 bin lira. Üzerimdeki araçlara ve her şeyime haciz koyuldu. Mağdur durumdayım. Yargıtay kararı bozdu ama 4 yıldır 130 bin lira değerindeki otomobilimi kullanamadım. Trafikten yakalamalı haciz edildi. Emsal teşkil eden karar çıktı. Şu da ilginç, otoparkta üstüne otomobil konulan ve otlar biten araba için benden otopark ücreti istiyorlar. Bunu fotoğrafladım. Bin liralık araba için 25 bin lira, avukatlık ücreti ve dosya masrafı hariç para isteniyor. Aylık yüzde 45 faizle ücret talep ediyorlar."

AA

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Anahtar Kelimeler:
yargıtay otopark

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