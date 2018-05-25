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Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Bono, çek ve kambiyo da eşin rızası aranmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, milyonlarca insanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurul, “Bono, çek, kambiyo da eşin imzasına gerek yok” kararı verdi

Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Bono, çek ve kambiyo da eşin rızası aranmayacak

Yargıtay, iş dünyasını ve eşleri yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, “Bono, çek, kambiyo da eşin imzasına gerek yok” kararı verdi.

Habertürk Ankara'dan Yasemin Güneri'nin haberine göre, Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş kefil olamıyor. Yargıtay’da bazı daireler de yapılan bu değişiklik sonrası “bono, çek ve kambiyo” senetlerinde eşlerin de rızasının olması gerektiği yönünde kararlara imza atarken, bazı daireler de tersi yönde kararlara imza atıyordu. İşte, bu görüş ayrılığını ortadan kaldırıp emsal bir karar alınmasını sağlamak için konu, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu gündemine getirildi.

İŞ DÜNYASINDA SORUNLARA NEDEN OLUYORDU

İş dünyasında da sorunlara neden olan bu durumun çözümü hem eşleri, hem de iş dünyasını sevindirdi. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar sonrası hem eşler, hem de iş dünyası nefes aldı.

Bazı mahkemeler, yasanın ardından açılan davalarda “bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına” hükmederken, bazı mahkemeler ise Borçlar Kanunu’nun yeni hükümlerine göre eşin rızasının sadece “kefilliklerde aranması” gerektiğine karar verdi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI ÇIKTI

Mahkemeler gibi temyize gelen dosyalarda Yargıtay daireleri arasında da görüş ayrılığı çıktı. Bazı daireler bono, çek ve kambiyo senetlerinde eşin rızasının aranması gerektiğine, bazıları tam aksi yönde “eş rızası aranmayacağına” hükmetti.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar sonrası bundan böyle bono, çek ve kambiyo senedi imzalayanlardan eşin rızası istenmeyecek. İçtihat kararı daireler başta olmak üzere, mahkemeleri de bağlayacak. Yaşanan bu görüş ayrılığı yüzünden raflarda bekleyen dosyalar da indirilip karara bağlanacak.

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