Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren rapor kararı

Resmi Gazete'de yer alan Yargıtay'ın İçtihat Birleştirme kararında tüm çalışanları yakından ilgilediren önemli bir detay yer aldı.

Yargıtay, işçinin sağlık nedenleriyle aldığı sağlık raporları nedeniyle ortaya çıkan derhal fesihlere yönelik hukuk daireleri arasında ortaya çıkan görüş ayrılığına ilişkin noktayı koydu.

6 HAFTAYI AŞMASI HALİNDE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Resmi Gazete'de İçtihat Birleştirme kararına göre; İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

SAVUNMA ALINMASINA GEREK YOK



4857 sayılı İş Kanunu’nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek.

