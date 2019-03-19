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Yargıtay: 'İşveren şahitle değil, belgeyle konuşmalı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Yargıtay, işçiye yapılan fazla mesai ödemelerinin ispatının tanık ifadeleri değil, ödeme belgeleri olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, işverenin iş yerinde çalışan tanık işçilerin ifadeleriyle değil, mahkemeye sunacağı ödeme belgeleriyle konuşması gerektiğine karar verdi.

Yargıtay: 'İşveren şahitle değil, belgeyle konuşmalı'
  1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran işçi, makineci olarak çalıştığı iş yerinden, kovulduğunu, 5 maaş ücret alacağının bulunduğunu öne sürdü.Geç ve düşük ücret üzerinden sigortalandığını, iki ayda bir Pazar günleri çalıştığını, fazla ve hafta tatili ücretlerini alamadığını ileri sürdü. Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ücret ve hafta tatili ücreti alacaklarını istedi. Mahkemede ifade veren davalı işveren, davacının yıllık izinlerinin kullandırıldığını, davacının. süresi içerisinde sürekli izin kullandığını, devamsızlık yaptığını, iş yerinde uyumsuz davranışlarda bulunduğunu kaydetti. İşyeri sahibi çalışanın mesai saatlerinde işe geç geldiğini, izinsiz olarak işten ayrıldığını, 3 gün üst üste izinsiz işe gelmediğinden iş akdinin haklı şekilde feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, kıdem tazminatı alacağının kabulüne, davalı işveren tarafından ibraz edilen ücret bordrolarında fazla mesai ve genel tatil ücret tahakkuku mevcut olmadığına hükmetti. Dinlenen tanık beyanlarından dini bayramlarda çalışma yapılmadığı ve davacının son 3 aydaki fazla mesai ücretini almadığının anlaşıldığına dikkat çekti.

Davacının temyiz müracaatı üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay kararında, işverenin işçiye ödediği ücretin tanık beyanlarıyla değil ödeme dekontuyla ispatlanabileceğine vurgu yapıldı. Kararda; "Davacının fazla mesai alacağı talebi hüküm altına alınırken davacı tanıklarının da son üç ay hariç fazla mesailerin ödendiği şeklindeki davalı tanıkları ile de uyumlu olan beyanlarına itibar ile fazla mesai ücretlerinin son üç ay hariç ödendiği kabul edilerek bu talep hüküm altına alınmış. Ödemeye ilişkin davalı tarafından sunulmuş yazılı bir belge bulunmamaktadır. Kural olarak ödeme savunması tanık ile ispat edilemez. Bu itibarla mahkemenin tanıkların ödeme yapıldığı açıklamalarına değer vererek kurduğu hüküm hatalıdır. Mahkemece davacı tanıklarının dahi fazla mesai ücretlerinin son üç ay hariç şeklindeki tanıklıkları da gözetilerek davacı asilden bu husus sorulup oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, fazla mesai ücreti alacağı talebinin eksik inceleme ve ödemenin tanıkla ispatına itibar edilerek karar verilmesi hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
yargıtay işçi maaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim ülkemizde malesef işverenlerimiz yalancı dolandırcı üçkagıtçı ve sahtekar burdaki, işçi kardeşimizin dediklerine aynen katılıyorum işverenlerimiz öncelikle vergi kaçırmanın peşinde naylon faturadan tutunda evrakta sahtecilik karşılıksız çek muhasebe defterlerinde her türlü sahte alavere kayıttan cıkın adamlar en ilk başta devleti dolandırmanın peşindeler gariban işçiyi dolandıramazlar mı işverenler işçileri her acıdan sömürüyor bırak fazla mesai ızıni zamanında maaşını alamıyorsun ki zaten sigorta yapan mı varki ne denetleyen var kontrol eden gidenlerinde ceplerine 200 tl sıkıştır tamam
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