Yargıtaydan uyuşturucu kullanan işçiyle ilgili emsal karar

Bursa'da bir fabrikada vinç operatörü olarak çalışan işçi, uyuşturucu kullanırken yakalandı. İşçisinin uyuşturucu kullandığını öğrenen işveren ise işçiyi, işten çıkarttı. 1. İş Mahkemesinin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek işe iadesini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı, davacının izindeyken arkadaşlarıyla 'uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticaretini yapma' suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığının öğrenildiğini kaydetti.

YARGITAY'A BAŞVURDU



Avukat, izin dönüşü davacının konuyla ilgili savunmasının istendiğini, davacının vermiş olduğu yazılı savunmasında neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapmadığını, bunun üzerine davacının hizmet sözleşmesinin İş Kanunu 17-18 maddelerine göre tazminatlı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkeme davacıyı işe iade etti. Davalı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatının esastan reddine karar verdi. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.