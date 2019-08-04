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Yargıtaydan uyuşturucu kullanan işçiyle ilgili emsal karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Yargıtay, emsal bir karara imza atarak iş yeri dışında uyuşturucu madde kullanımının iş akdinin feshi için geçerli sebep oluşturacağına hükmetti.

Yargıtaydan uyuşturucu kullanan işçiyle ilgili emsal karar

Bursa'da bir fabrikada vinç operatörü olarak çalışan işçi, uyuşturucu kullanırken yakalandı. İşçisinin uyuşturucu kullandığını öğrenen işveren ise işçiyi, işten çıkarttı. 1. İş Mahkemesinin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek işe iadesini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı, davacının izindeyken arkadaşlarıyla 'uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticaretini yapma' suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığının öğrenildiğini kaydetti.

YARGITAY'A BAŞVURDU

Avukat, izin dönüşü davacının konuyla ilgili savunmasının istendiğini, davacının vermiş olduğu yazılı savunmasında neden gözaltına alındığına dair herhangi bir açıklama yapmadığını, bunun üzerine davacının hizmet sözleşmesinin İş Kanunu 17-18 maddelerine göre tazminatlı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkeme davacıyı işe iade etti. Davalı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatının esastan reddine karar verdi. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

KARAR VERİLDİ

Emsal bir karara imza atan daire, davacı işçi hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle şirketin itibarının zedelendiğini ve şirketin zor duruma düştüğünü belirtilerek, geçerli sebeple işveren tarafından savunması alınarak feshedildiğine dikkat çekti. Kararda, "Davacının yaptığı işin niteliği, uyuşturucu madde kullanımının da yasada suç olarak düzenlenmiş olması, davacı işçinin kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ve madde elde etmek için Hint keneviri ekimi ve yetiştirmek suçlarından cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ortadadır. Kararın kesinleştiği dikkate alındığında söz konusu eylem her ne kadar iş yerine bu şekilde gelinmediği ya da iş yerinde kullanılmadığı zaman haklı sebeple fesih sebebi teşkil etmese de, vinç operatörü olan davacı işçinin uyuşturucu madde kullanmasının davalı işveren açısından güven ilişkisini zedeleyici bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı ile birlikte çalışmaya devam etmesinin işverenden beklenemeyeceği anlaşıldığından, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Belirtilen sebeplerle Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi ve 1. İş Mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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yargıtay uyuşturucu kullanımı

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