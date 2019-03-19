FİNANS

Yarım asırlık hayal gerçek oldu; Gümüşhane Çevre Yolu açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de, dik ve engebeli arazide ulaşımı kolaylaştırmak için 1970'li yılların başında planlanan ve 3 yıl önce yapımına başlanan Çevre Yolu Projesi tamamlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta inşa edilen devasa köprülü kavşaklar, viyadükler ve tünellerden oluşan 11,2 kilometrelik Çevre Yolu projesi ile bölgede ulaşım rahatladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Gümüşhane'de, trafiğin rahatlatılması için 1970'li yılların başında Güney Çevre Yolu projesi planlandı. Hayata geçirilemeyen proje için 2016 yılında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca çalışma başlatıldı.
Proje kapsamında, devasa köprülü kavşaklar, viyadükler ve tünellerden oluşan 11,2 kilometrelik Çevre Yolu projesi 3 yılda tamamlandı. 8 kilometresi çift tüplü tünellerden oluşan ve 1 milyar liraya mal olan yolla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne transit araç geçişleri ile kent merkezine bağlantı güzergahlarında trafik akışı rahatladı.

‘KENTE ÇOK ŞEY KATACAK’

‘KENTE ÇOK ŞEY KATACAK’
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentin eski yollarının tek geçişli ve alternatifi olmayan yollar olduğunu belirterek artık kentin her noktadan Çevre Yolu'na bağlanabildiğini söyledi. Çimen, "Şehrimizin ortasından geçen bir İpek Yolu vardı. Tek geçişi olan ve alternatifi olmayan bir güzergâhtı. 3 yıl süren Çevre Yolu projemiz tamamlandı. Bunun 8 kilometresi tünellerle, kalan 3,2 kilometreside viyadüklerle geçildi. Biz bu Çevre Yolu'nun şehre faydası olması açısından her zaman proje ekibimizle birlikte çalışma yaptık. Şehrimizin bir batıdan, bir de doğudan giriş-çıkışını ekibimizle ve yüklenici firmayla projelendirdik. 3 tane daha kavşak ilave ettirdik. Şu anda Gümüşhane’den istediğiniz her noktadan yola bağlanabiliyorsunuz. Şehre büyük bir katma değer sağladı. Bundan sonraki süreçte de alternatif bir yolumuz oldu. Şehrimizde yıllardır beklediğimiz bir yatırımdı. Bu nedenle çok mutluyuz. Kente çok şey katacak" dedi.

‘AVRUPA’DA GÖREBİLECEĞİMİZ YOLLARDI’

‘AVRUPA’DA GÖREBİLECEĞİMİZ YOLLARDI’
Devasa köprülü kavşaklar ve viyadükleri televizyonlarda gördüklerini anlatan Adem Ağaç da "Şimdi bu yollar Gümüşhane’de var. Bu yollar Avrupa’da görebileceğimiz yollardı. Bunları şehrimizde de görmek bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizdeki trafik yoğunluğunun büyük bir bölümünü aldı” diye konuştu.
Bayburt- Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan sürücü Engin Ateş ise, yeni yolların Gümüşhane trafiğini rahatlattığını söyleyerek, "Yeni yollar çok güzel oldu. Bunun değerini eski yolları kullananlar bilir. Gümüşhane’ye lazımdı. Gümüşhane trafiği de rahatladı, biz de rahatladık" ifadelerini kullandı. KAYNAK:DHA
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gümüşhane Tarihi İpek Yolu Çevre Yolu projesi

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