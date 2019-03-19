Yarım asırlık hayal gerçek oldu; Gümüşhane Çevre Yolu açıldı

‘KENTE ÇOK ŞEY KATACAK’

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kentin eski yollarının tek geçişli ve alternatifi olmayan yollar olduğunu belirterek artık kentin her noktadan Çevre Yolu'na bağlanabildiğini söyledi. Çimen, "Şehrimizin ortasından geçen bir İpek Yolu vardı. Tek geçişi olan ve alternatifi olmayan bir güzergâhtı. 3 yıl süren Çevre Yolu projemiz tamamlandı. Bunun 8 kilometresi tünellerle, kalan 3,2 kilometreside viyadüklerle geçildi. Biz bu Çevre Yolu'nun şehre faydası olması açısından her zaman proje ekibimizle birlikte çalışma yaptık. Şehrimizin bir batıdan, bir de doğudan giriş-çıkışını ekibimizle ve yüklenici firmayla projelendirdik. 3 tane daha kavşak ilave ettirdik. Şu anda Gümüşhane’den istediğiniz her noktadan yola bağlanabiliyorsunuz. Şehre büyük bir katma değer sağladı. Bundan sonraki süreçte de alternatif bir yolumuz oldu. Şehrimizde yıllardır beklediğimiz bir yatırımdı. Bu nedenle çok mutluyuz. Kente çok şey katacak" dedi.