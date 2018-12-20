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Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Ekim ayında konkordato isteyen Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda'nın talebi mahkeme tarafından kabul gördü. Yörsan'a üç ay süre ile geçici mühlet verildi.

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri şirketleri arasında bulunan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abraaj Capital’ın şirketi Yörsan hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda 17 Aralık 2018 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildiği belirtildi.

1964 YILINDA KURULDU

Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ile Yörsan’a yönelik ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya ilişkin, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı.

1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı. Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan’ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu’nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ’ye, kalan hisse ise Yörsan’ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük’e ait.

Şerafettin Yörük ile Abraaj’ın davalık oldukları gündeme gelmişti. Bloomberg’in 3 ay önceki haberine göre Yörük, ‘adil olmayan sermaye artırımlarıyla şirketteki hisselerinin yüzde 20’den yüzde 3’e inmesine neden olunduğu’ gerekçesi ile yargı yoluna gitmişti.**KAYNAK:SÖZCÜ

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Anahtar Kelimeler:
konkordato Yörsan Gıda

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