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Yarın marketler kaça kadar çalışıyor? İşte 22-23 Nisan marketlerin çalışma saatleri

22.04.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22-23 Nisan market çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk geldiği Cuma gününü de kapsayacak. 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 22-23 Nisan market çalışma saatleri...

Yarın marketler kaça kadar çalışıyor? İşte 22-23 Nisan marketlerin çalışma saatleri

22-23 Nisan market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre; 23 Nisan resmi tatil olması dolayısı ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirildi. Bu kapsamda 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma yasağı 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Peki, 22 Nisan'da marketler kaça kadar açık? 23 Nisan'da marketler açık olacak mı? İşte, detaylar...

22-23 NİSAN MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeni ile bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma gününde de geçerli olacak. 22 Nisan Perşembe günü ise marketler normal saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)
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