FİNANS

Yarın taksi kullanacaklar dikkat! Ücretler 1 TL

28 Şubat 2018 15:08

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması, büyük bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında 1 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar sadece 1 TL ödeyecek

Yarın taksi kullanacaklar dikkat! Ücretler 1 TL
Banka veya kredi kartı seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.
 
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bu kampanyada tüm kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.
 
15 MİLYON YOLCULUK
 
Söz konusu uygulamada, Ocak 2018 itibarıyla indirme sayısı 2,6 milyonu geçerken, 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildi. DHA

 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 44 Oy
    he heee görürsem söylerim
    CEVAP VER
  • 24 Oy
    kullan da gör o zaman... defalarca bindim 1 liraya bitaksi uygulamasi on numara...
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    NE KADAR * UYGULAMA DÜŞÜNCE TAM BİR MANTIKSIZ LIK YOLCU ŞÖFÖR KAVGALARI BAŞLAMA SEBEBİ ALLAHDAN TAKSİLERLE İŞİM OLMUYOR AKBİL CEBİMDE YAŞASIN TOPLU TAŞIMALAR OTOBÜSLER İYİKİ VARLAR
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın