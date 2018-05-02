Yarının Aydınlatma Teknolojileri 11. IstanbulLight Fuarı’nda

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanan IstanbulLight Fuarı 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. IstanbulLight bu yıl Teknik Aydınlatma Armatür Üreticileri, Dekoratif Aydınlatma Armatür Üreticileri, Lamba Üreticileri, Aydınlanma Komponent Üreticileri, Aydınlatma Tasarım Ofisleri, Elektrik Malzemeleri ve Aydınlatma Kontrol Ekipman Üreticilerinden oluşan katılımcı profilini, hazırladığı yenilikler ve yeni ürünler eşliğinde ağırlamayı hedefliyor. Kamu ve özel sektör yatırımcıları, proje ofisleri, mimarlık ofisleri, elektrik proje ofisleri, aydınlatma tasarım ofisleri, inşaat müteahitleri, elektrik proje müteahitleri, elektrik toptancıları, elektrik perakendecileri sektördeki gelişmeleri, yeni ürünleri, hizmetleri ve şirketleri tanımak, iş ilişkilerini geliştirmek için IstanbulLight Fuarı’nda bir araya geliyor. IstanbulLight bu sene IstanbulLight Forumu, Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, Alım Heyeti Programı ve Fotoğraf Yarışması gibi özel etkinlikleri ile farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin artan nüfusunun tetiklediği inşaat sektöründeki büyümeye bağlı olarak aydınlatma ve elektrik sektöründe önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. Sektörde yakalanan büyüme, kamunun yenilenmeye yönelik yatırımları ve enerji verimliliği için artan farkındalıkla destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan 9. Eylem Planı ise, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin gözetilmesi maddesiyle sektörün en önemli gündem başlıklarından birini oluşturuyor. UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, "11. IstanbulLight Fuarı paralelinde düzenlenecek, IstanbulLight Forumu kapsamında dört gün boyunca sektör için önem taşıyan birçok panel gerçekleşecek. Bu panellerde ağırlayacağımız ulusal ve uluslararası uzmanlarla akıllı şehirlerde entegrasyon, enerji performans kontratında finansman desteği ve binalarda rehabilitasyon gibi kritik konuları değerlendireceğiz. Sektör için çok değerli olan bu etkinliği stratejik partnerlerimiz AGİD ve ATMK ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

2. IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Pavilyonu İlki 2017 yılında düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından saygın aydınlatma tasarımcılarını ve aydınlatma tasarım ofislerini, mimarlar, kamudan ve özel sektörden yatırımcıları, proje ofislerini, inşaat müteahhittlik şirketlerini bir araya getiriyor. Binaların, meydanların, anıtların, mekanların daha iyi, daha güzel, daha estetik, daha verimli aydınlatılması, aydınlatma tasarımının mimari projelerdeki rolü ve önemi gibi konuların aydınlatma tasarımcıları tarafından bu zirvede ele alınması ve sunumlarla ufuk açıcı bir ortam oluşturulması planlanıyor. AGİD Başkanı Fahir Gök, "Aydınlatma sektöründeki trendler, gelişen teknoloji ve yenilenen şehirlerle birlikte değişiyor. Bu değişimin nabzını tutan ve sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Forumunu stratejik ortkalarımızla birlikte düzenlemekten memnunuz." diye konuştu.