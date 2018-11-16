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Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiçek bamyasının kilogramı, yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra market ve pazarlarda 175 liraya kadar çıkıyor.

Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde yaygın şekilde üretilen çiçek bamyası, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.

Ekimine nisan ayında başlanan, haziran ayının ortalarından sonra hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, yaş ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor.

Kilogramı yaş olarak 20 liraya satılan bamya, ipe dizilip kurutulduktan sonra toptancılara 100 liraya veriliyor.

Kuru bamya, market ve pazar tezgahlarında ise 175 liraya kadar alıcı buluyor.

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'BAMYA KÖYLÜNÜN ALIN TERİ, GÖZ NURUDUR'

Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yılda ortalama 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söyledi.

Kurutulduktan sonra bamyanın fiyatının arttığına işaret eden Dikmen, "Piyasada kuru bamyanın toptan fiyatı 100 lira. Yaş bamya ise 20 lira civarında satılıyor. Amasya'dan birçok ile kuru bamya gönderiliyor. Bamya üretimi gerçekten zor ve emek isteyen bir iş, üreticimiz çok zahmet çekiyor." dedi.

Bamya üreticisi ve toptancısı Ömer Hancı ise bamyanın Taşova ilçesi ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bamya köylünün alın teri, göz nurudur. Sezon başında bamyanın toptan fiyatı 120 lira civarındaydı, ithal bamyanın gelmesiyle 100 liraya kadar düştü. Bamya pazara az gelirse fiyatı biraz artar, çok gelirse biraz düşer. Bamyanın kurusu makbuldür, yemeklerde daha çok kurusu kullanılır. Yaşken hemen toplayıp zahmetsiz şekilde satıyorsun ama kurutması zaman alıyor, emek istiyor. O yüzden kurusunun fiyatı daha pahalı oluyor. Aldığımız bamyaları Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ne pazarlıyoruz."

Bamya üreticisi Mehmet Topçu da bamya tarlasına her gün gidilmezse üründen verim alınamayacağını vurgulayarak, "Bamyanın emeği, eziyeti çoktur. Sabah ezanıyla başladığın toplama işine öğlen sıcağına kadar devam edersin. Daha sonra eve gelip saatlerce ipe dizmeye uğraşırsın ve kurumasını beklersin" dedi. KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
175 lira marketlerde satılıyporsa düşük bir fiyattır 225 liranın altına düşmemesi lazım ve köylüden 150 tl nin altında alınmaması lazım..bu bamyadır tarhana çorbası değil çok zahmetlidir. ve kıymetlidir neden ucuz olacak ki kıymetli mal her zaman ederi kadardır zaten bir aile 100 gr alır oda 18 tl pahalımı değil o verdiğiniz fiyat kilo fiyatıdır eve 1 kilo kuru bamya alınmaz 1 kg bamyayla 50 kişiye yemek verirsin yani pahalı değil
3 gündür market kuyruğundayım, sırayı kaptırmamak için geceleri marketin önünde sabahlıyorum.. kilosu 175 den 2 kilo almak istiyorum ama kuyruk bir türlü bitmiyor.. çünkü benim önümdeki asgari ücretliler çuval çuval alıyorlar...
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