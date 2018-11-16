Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

Kurutulduktan sonra bamyanın fiyatının arttığına işaret eden Dikmen, "Piyasada kuru bamyanın toptan fiyatı 100 lira. Yaş bamya ise 20 lira civarında satılıyor. Amasya'dan birçok ile kuru bamya gönderiliyor. Bamya üretimi gerçekten zor ve emek isteyen bir iş, üreticimiz çok zahmet çekiyor." dedi.

Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yılda ortalama 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söyledi.

Kuru bamya, market ve pazar tezgahlarında ise 175 liraya kadar alıcı buluyor.

Ekimine nisan ayında başlanan, haziran ayının ortalarından sonra hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, yaş ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor.

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde yaygın şekilde üretilen çiçek bamyası, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.

Bamya üreticisi ve toptancısı Ömer Hancı ise bamyanın Taşova ilçesi ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bamya köylünün alın teri, göz nurudur. Sezon başında bamyanın toptan fiyatı 120 lira civarındaydı, ithal bamyanın gelmesiyle 100 liraya kadar düştü. Bamya pazara az gelirse fiyatı biraz artar, çok gelirse biraz düşer. Bamyanın kurusu makbuldür, yemeklerde daha çok kurusu kullanılır. Yaşken hemen toplayıp zahmetsiz şekilde satıyorsun ama kurutması zaman alıyor, emek istiyor. O yüzden kurusunun fiyatı daha pahalı oluyor. Aldığımız bamyaları Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ne pazarlıyoruz."

Bamya üreticisi Mehmet Topçu da bamya tarlasına her gün gidilmezse üründen verim alınamayacağını vurgulayarak, "Bamyanın emeği, eziyeti çoktur. Sabah ezanıyla başladığın toplama işine öğlen sıcağına kadar devam edersin. Daha sonra eve gelip saatlerce ipe dizmeye uğraşırsın ve kurumasını beklersin" dedi. KAYNAK:AA

