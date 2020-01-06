Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebze sektörünün, ihracatıyla milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını belirterek, yıllık narenciye ihracatının 755,7 milyon dolar, taze meyve ihracatının 845,46 milyon dolar, taze sebze ihracatının 644,16 milyon dolar, çay ihracatının da yaklaşık 15 milyon dolar gelir getirdiğini vurguladı.

En çok ihraç edilen ürünün mandarin olduğunu aktaran Sin, "Ülke olarak 2019’da 758 bin 160 ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandık. En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu. Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Sin, en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığına belirterek, bu ülkeye yapılan satışların yüzde 13 artarak 746,3 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Rusya'yı yüzde 5 artış ve 215 milyon dolarlık gelirle Almanya'nın izlediğini kaydeden Sin, 2019’da en dikkati çeken ihracat artış oranının yüzde 317 ile Hindistan’da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiklerini bildirdi.