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Yaş meyve ve sebze ihracatında bahar bereketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yılın ilk 4 ayında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatından 622,5 milyon dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında bahar bereketi

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebze ihracatının, Türkiye ekonomisinde kilit konumunda olduğunu vurguladı.

Baharın gelmesiyle özellikle meyve ürünlerinin ihracatının öne çıktığına işaret eden Sin, "Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı, yılın ilk 4 ayında 622,5 milyon dolarlık değerle Türkiye geneli ihracat rakamlarında önemli bir yere sahip oldu." ifadesini kullandı.

Nisan ayında havaların ısınmasıyla 113,5 milyon dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Sin, taze meyve ihracatının yüzde 27'lik paya sahip olduğunu, en çok çilek, elma, erik ve hurma ihracatının yapıldığını aktardı.

Sin, nisan ayında en çok ürün ihracatının Rusya'ya yapıldığını ifade ederek, bu ülkeyi Romanya, Irak ve Ukrayna'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yaş meyve ve sebze bahar fiyatlar

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