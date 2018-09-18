Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Hayatını kaybeden sigortalıların çocuklarına yetim aylığı bağlanıyor. Ancak, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık alanlar ile herhangi bir işte çalışanların yetim aylığı kesiliyor.

Evli olmayan, boşanan veya dul kalan kız çocuklarına yetim aylığı bağlanırken, yaşlarına bakılmıyor. Erkek çocukları ise normalde 18 yaşına kadar yetim aylığı alıyor. Erkek çocukların yetim aylığı, öğrenimleri devam ediyorsa lise ve dengi öğrenimde 20 yaşına, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşına kadar ödeniyor. Her bir çocuğa, ölen anne ya da babanın emekli aylığının yüzde 25’i oranında aylık bağlanıyor. Kendisinden başka aylık alan bulunmuyorsa, bu durumda anne veya babanın aylığının yüzde 50’si oranında aylık ödeniyor.

ÇALIŞMAMA KOŞULU ESNETİLDİ

Bu yıl mart ayında çıkartılan 7103 sayılı torba yasayla, yetim aylığı alan gençler için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre, öğrenimlerine devam edenler, 4/a (işçi) statüsünde çalıştıkları takdirde de yetim aylığı alabilecekler.

Daha önce bu istisna sadece Yükseköğretim Kanunu uyarınca üniversitelerde kısmi süreli (Part- time) çalıştırılanlara uygulanıyordu. Onlar da ancak, kazançları asgari ücretin altında kaldığı sürece aylık almaya devam edebiliyorlardı.