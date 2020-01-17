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  4. YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) genel kurul toplantısında düzenlenen seçimde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu.

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) genel kurul toplantısında düzenlenen seçimde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu.
YASAD’ın İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü’nde bulunan genel merkezinde düzenlenen genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlendi. ThinkBig Digital Solutions CEO’su Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı.
Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan Başkan Yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de Sayman oldu.
Yeni dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi veren YASAD Başkanı Gönül Kamalı, “İlk hedefimiz deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmalarımızın global ölçekte marka yaratmaları olacak" dedi ve ekledi:
"Öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceğiz. Biz yönetim kurulumuzu belirlerken de kucaklayıcı ve sektörün sesini daha güçlü duyurabilecek isimlerin yer almasına özen gösterdik.
"Ayrıca yönetimdeki arkadaşlarımızın yarısı Hizmet İhracatçıları Birliği gibi yeni kurulan ve bizim için çok önemli olan bir kurumun komitelerinde yer alıyor.
"Biz yeni dönemde; kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konularına yöneleceğiz.
"Bunun için hemen gelecek hafta çok büyük bir çalıştay düzenleyeceğiz. Hızlı girdik, büyük sonuçlar yaratmayı hedefliyoruz."
Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek kurulu dernekler içerisinde bir ilke imza atıldı. Katılan üyelerin oybirliği ile yapılan tüzük değişikliğine göre, yönetim kurulunun görev süresi iki yıldan üç yıla çıkartıldı. En önemli değişiklik ise daha önce sınırsız olan Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın görev süresinin iki döneme indirilmesi oldu.
Bu değişiklikle artık bir başkan en fazla altı yıl üst üste bu görevi sürdürebilecek. Değişiklik öncesinde seçilebildiği dönem boyunca bir başkan istediği kadar bu görevde bulunabiliyordu. (Fotoğraflı)

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

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