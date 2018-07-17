Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde görsel bir şölen sunarak adeta uçarcasına tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme döneminde av yasağı uygulanıyor. Yasaklı dönemde yoğun güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu önemli ölçüde artarken, balığın da daha kaliteli olması sağlanıyor.

15 Temmuz'da yasağın sona ermesiyle merkez Tuşba ilçesi, Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar da sabahın erken saatlerinde göle açılarak, avlanmaya başladı.

Bu sezon kaçakçılıkla yapılan mücadelenin geçen yıllara göre çok daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Temmuz tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki inci kefali av yasakları sona erdi. Balıkçıları ağlarını göle atmaya başladılar. Bu sezon kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının geçmiş sezonlara göre çok daha etkili yürütüldüğünü gördük. Üreme döneminde kaçak avcılara izin verilmediğine şahit olduk. Bugün Van Gölü'nden 14 bin kişi geçimini sağlıyor. Şayet üreme döneminde kaçak avcılığı sıfıra indirgeyebilirsek, bu 14 bin rakamını çok daha fazla yukarılara çekmemiz mümkün. İnci Kefali yaz aylarında üremek için derelere göç ediyor ve 3 aylık bir dönemde kaçak avcıların hedefi oluyor. Geçmiş dönemde ancak 20-21 tane inci kefali 1 kilo ediyordu. Bugüne baktığımızda ise 6-7 tane inci kefalinin 1 kiloyu bulduğunu görüyoruz. Bu yapılan koruma çalışmalarının aslında ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Van Gölü'ndeki balıkçılığın gelecek nesillere aktarmak için üreme dönemindeki avcılığı tıpkı bu sene olduğu gibi çok sıkı bir şekilde önlememiz gerekiyor. Koruma çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklar sınırsız değil, sürdürülebilir kaynaklardır. Bugün Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve bu balık o zamandan beri bu gölde yaşıyor. Şayet bu balığa sahip çıkamazsak, 600 bin yıldır bu gölde yaşayan balığı ileriki yıllarda göremeyeceğiz" dedi.