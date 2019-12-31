YASED Başkanı Ayşem Sargın: "Ekonomik reform odağı 2020'de de sürdürülmeli"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, dünya ticaretinde süregelen belirsizlikler ve değişen dengelerin 2020'de dünya ve Türkiye ekonomisi için belirleyici olacağını belirterek, "Her gün değişen küresel yatırım ortamında rekabetçi kalabilmek ve ekonomimizi yarının dünyasına hazırlayacak yatırımları çekebilmek için ekonomik reform odağımızı 2020'de de sürdürmemiz son derece önemli." dedi.

Ayşem Sargın, AA muhabirine dünya ve Türkiye ekonomisinde 2019'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2020'den beklentilerini paylaştı.

Bu yıl küresel ekonominin birçok belirsizlikle mücadele ettiğini anlatan Sargın, ekonomik daralma ve ticaret savaşlarının etkisinin tüm dünyada hissedildiği bir yılın geride kaldığını dile getirdi.

Sargın, 2020'de küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma beklendiğini, ancak ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği, dünyada artan korumacılık önlemleri ve Brexit gibi zorlu konuların dünya gündeminde kalmaya devam edeceğini söyledi.