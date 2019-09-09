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'Yatırım için şuan doğru zaman'

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyareti kapsamında DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

'Yatırım için şuan doğru zaman'

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, Türkiye ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

DEİK'ten yapılan yazılı açıklamada, TAİK tarafından Haziran ayında Boston Consulting Group (BCG) ile başlatılan, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefleyen çalışma üzerinden ABD Ticaret Bakanı Ross ile öneriler ve olası iş birliği fırsatlarının paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm konuları dikkatle dinleyen Ross, katkı sağlayıcı, iki ülke ticaret ilişkilerini geliştiren yorumlarda bulundu. Bu 4 günlük ziyaret, Sayın Ross'un konuya olan inancını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerinin otomotiv, finans, çelik-alüminyum, telekomünikasyon, turizm, petrokimya, savunma ve hava-uzay sanayi, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, lojistik, ilaç sanayi ve enerji alanlarında görüş ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.

'YARISI BİZDEN YARISI TÜRKİYE'DEN'

Açıklamaya göre, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunmaktan ve Türk iş insanları ile toplantıda yer almaktan çok mutlu olduğunu ve hazırlatılan raporu detaylı bir şekilde incelediğini belirtti.

Ross, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülkenin eşit olarak, yarı yarıya katkıda bulunması gerektiğini aktararak, bin 700'den fazla Amerikalı şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bunun avantajlı bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Amerika’ya giden Türk KOBİ'lerinin girişimcilik ruhuna sahip olduğunu ve KOBİ’lere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Ross, devletler arasındaki iş birliğinin yeterli olmadığını, özel sektörün iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Devletlerin ticaretin önündeki engelleri kaldırabileceğini ancak özel sektörün mutlaka bu inisiyatifte liderlik yapması gerektiğini aktaran Ross, bu projede kilit çözümün en alt noktaya inilerek kimin neyi ve nasıl yapacağını belirlemesi olduğunu bildirdi.

Bundan sonraki süreçte başka bir rapora ihtiyaç olmadığını, daha hızlı ve elinin taşın altına koyacak iş insanlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Ross, Amerika'ya yatırım için şu an en doğru zaman olduğunu vurguladı. Ross, bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin Amerikan firmaları için Çin'den daha avantajlı olduğunu kaydetti.


'RAPOR HAZIRLANDI'

DEİK Başkanı Nail Olpak da ikili ilişkilerde son dönemde gündemde yer bulan konulara rağmen ticaret hacminde düşüş yerine artış yaşandığını belirterek, halihazırda var olan 21 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılmasının ardından bunu da yeterli bulmayan iki liderin 100 milyar dolarlık bir hedef belirlediğini hatırlattı.

KAYNAK:AA


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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı

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