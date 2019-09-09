'Yatırım için şuan doğru zaman'

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, Türkiye ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

DEİK'ten yapılan yazılı açıklamada, TAİK tarafından Haziran ayında Boston Consulting Group (BCG) ile başlatılan, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefleyen çalışma üzerinden ABD Ticaret Bakanı Ross ile öneriler ve olası iş birliği fırsatlarının paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm konuları dikkatle dinleyen Ross, katkı sağlayıcı, iki ülke ticaret ilişkilerini geliştiren yorumlarda bulundu. Bu 4 günlük ziyaret, Sayın Ross'un konuya olan inancını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerinin otomotiv, finans, çelik-alüminyum, telekomünikasyon, turizm, petrokimya, savunma ve hava-uzay sanayi, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, lojistik, ilaç sanayi ve enerji alanlarında görüş ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.