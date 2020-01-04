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  4. Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa yatay seyrederken, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı 113.684,01 puandan kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı önceki hafta kapanışına göre yatay seyirle 113.684,01 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 112.617,20 puanı, en yüksek ise 115.932,00 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,24'lük primle 138.370,75
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,51'lik kazanç ile 104.443,35
puana yükseldi. Mali Endeksi ise yüzde 0,52'lik azalışla 133.346,30
puana, Hizmetler Endeksi de yüzde 0,05'lik sınırlı düşüşle 86.861,76 puana geriledi.

- Batı Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,88 ile Batı Çimento oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,70'lik artışla Adana Çimento (A), yüzde 14,29'luk yükselişle de İş GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,04 ile Güneş Sigorta oldu. Bu hisseyi yüzde 7,20'lik düşüşle Net Holding, yüzde 5,64'lük azalışla Çelebi takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 401 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 543 milyon lirayla Aselsan, 2 milyar 428 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 479 milyon lirayla Koç Holding, 45 milyar 780 milyon lirayla Garanti Bankası ve 41 milyar 288 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,69'luk artışla 297,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,65'lik kazançla bin 979 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29'luk primle 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,23'lük artışla 6,6610 lira oldu.

Geçen hafta 7,8140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,38'lik artışla 7,8440 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,75 değer kazanarak 6,1610 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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