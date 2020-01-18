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  4. Yatırımcı rehberi (1)

Yatırımcı rehberi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 2,37'lik kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37'lik kazançla 121.474,75
puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 119.574,70 puanı, en yüksek ise 122.482,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 3,16'lık artışla 146.700,64
puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25'lik primle 145.527,82
puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,25'lik değerle 91.352,23
puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,15'lik kazanç ile 111.175,93
puana yükseldi.

- İndeks Bilgisayar en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,00 ile İndeks Bilgisayar oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 18,40'lık artışla Halk GMYO, yüzde 14,25'lik yükselişle de Karel Elektronik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 6,35 ile Alarko GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 5,51'lik düşüşle Pegasus, yüzde 4,26'lık azalışla Gözde Girişim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 12 milyar 434 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 4 milyar 739 milyon lirayla Petkim, 3 milyar 990 milyon lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 53 milyar 609 milyon lirayla Koç Holding, 51 milyar 240 milyon lirayla Garanti Bankası ve 45 milyar 864 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,55'lik artışla 294,80
liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56'lık kazançla bin 963 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,29'luk primle 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37'lik artışla 6,5440 lira oldu.

Geçen hafta 7,6980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13'lük artışla 7,7080 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,06 değer kazanarak 6,1050 liradan alıcı buldu.

- Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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