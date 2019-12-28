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  4. Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,96 3,28 20,73 Net Holding 2,64 2,29 15,28 GSD Holding 1,48 1,30 13,85 İhlas Holding 0,87 0,77 12,99 Albaraka Türk 1,52 1,35 12,59 İhlas Gayrimenkul 1,09 0,97 12,37 Parsan 17,13 15,54 10,23 Tukaş 12,03 10,95 9,86 Gübre Fabrik. 8,81 8,03 9,71 Bera Holding 3,88 3,56 8,99 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,80 4,21 -9,74 Galatasaray Sportif 2,14 2,35 -8,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 1,73 -7,51 İpek Doğal Enerji 7,89 8,37 -5,73 Çelebi 106,40 112,50 -5,42 Alarko GMYO 87,60 91,80 -4,58 Fenerbahçe Futbol 15,25 15,84 -3,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 2,73 -3,66 Vestel 13,07 13,35 -2,10 Karsan Otomotiv 1,57 1,60 -1,88 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.099.329.191 İş Fin.Kir. 2.505.256.185 İpek Doğal Enerji 2.240.000.416 Albaraka Türk 2.192.398.917 Koza Madencilik 2.169.851.270 Aselsan 1.794.807.929 Petkim 1.582.945.280 Şişe Cam 1.391.187.678 Tekfen Holding 1.076.770.167 İhlas Gayrimenkul 1.064.032.251 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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