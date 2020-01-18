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  4. Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 11,76 9,80 20,00 Halk GMYO 1,48 1,25 18,40 Karel Elektronik 17,08 14,95 14,25 Güneş Sigorta 2,43 2,13 14,08 Hektaş 9,92 8,72 13,76 Alkim Kimya 43,32 38,26 13,23 GSD Holding 1,83 1,63 12,27 Aksigorta 6,86 6,15 11,54 Anadolu Grubu Holding 20,10 18,12 10,93 Coca Cola İçecek 44,06 39,86 10,54 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 89,95 96,05 -6,35 Pegasus 73,80 78,10 -5,51 Gözde Girişim 5,17 5,40 -4,26 Gübre Fabrik. 8,48 8,85 -4,18 Tüpraş 121,00 125,40 -3,51 Batı Çimento 3,64 3,73 -2,41 Tümosan Motor ve Traktör 6,81 6,95 -2,01 Doğan Holding 1,95 1,99 -2,01 Erbosan 25,56 26,06 -1,92 Enerjisa Enerji 7,72 7,87 -1,91 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 12.434.168.758 Petkim 4.739.473.165 Kardemir (D) 3.990.552.654 Güneş Sigorta 2.890.511.650 T. Halk Bankası 2.830.986.211 Emlak Konut GMYO 2.613.731.716 Aselsan 2.460.061.419 Şişe Cam 2.200.770.280 Pegasus 2.049.763.846 Garanti Bankası 1.869.187.047 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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