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  4. Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,08 ile fon sepeti fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,26 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında bir tek yüzde 0,11 ile borçlanma araçları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,21 276 221 54 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,14 74 58 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,08 16 5 11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,81 57 50 7 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,19 67 53 14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,19 29 23 6 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,87 11 10 1 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,19 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,56 263 217 46 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,11 54 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,55 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,26 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,70 118 104 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,21 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,17 16 16 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,20 16 16 0Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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