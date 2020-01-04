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  4. Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,07'lik getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF ise yüzde 3,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031521 4,07 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,095117 4,00 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,969934 3,42 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,721953 3,40 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,090551 3,31 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,078456 3,07 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127176 2,95 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066150 2,90 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045348 2,88 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,228051 2,88 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014424 3,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020792 3,10 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032985 3,01 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021819 2,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031339 2,75 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034763 2,59 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028747 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,130639 2,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030443 2,53 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083118 2,52Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (4)

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