Yatırımcı rehberi (5),

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,88'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 0,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 -1,88 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039923 -0,70 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,947024 -0,47 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,353595 -0,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 -0,25 HSBC Portföy Altın Fonu 2,533489 -0,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,07132 -0,08 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,202284 -0,04 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,255869 -0,02 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036331 -0,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028895 -0,01 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,01049 -0,01 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030688 -0,01Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

