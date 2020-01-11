FİNANS
  4. Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,88 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031905 0,68 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059863 0,64 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,073436 0,62 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064966 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,0171 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,106475 2,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024668 2,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 1,99 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 1,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018099 1,71 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01868 1,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018717 1,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018232 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022096 1,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031680 1,09 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011371 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014530 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021053 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030946 1,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019099 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031721 1,22 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034088 1,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031952 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028547 0,23 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024899 0,22 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022450 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061498 0,21 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063932 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 -1,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038883 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040136 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048797 -1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036407 -1,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043276 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057608 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035779 -0,62 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018488 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083252 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021766 -0,88 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015174 -0,52 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014345 -0,04Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurduÜnlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu
Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyorSon yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7),

En Çok Okunan Haberler

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Japonya'da iş gücü krizi büyüyor! Rekor sayıda şirket işçi bulamadığı için iflas etti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

Bu kez sanayi esnafı tepkisini gösterdi

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı”

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.