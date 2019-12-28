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  4. Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 144.200,00 9,43 214,16 İş Bankası (B) 25.750,00 14,52 741,45 İş Bankası (C) 6,27 1,79 38,41 İş Bankası (Kur.) 160.701,00 3,67 230,65 İş Fin.Kir. 3,96 20,73 -14,47 İş Girişim 3,85 0,52 88,73 İş GMYO 1,54 14,93 42,59 İş Y. Men. Değ. 4,47 4,68 142,04 İş Yat. Ort. 1,78 8,54 141,16 İşbir Holding 433,00 -4,73 215,15 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 7,02 -27,38 İttifak Holding 3,80 -9,74 83,87 İz Hayvancılık Tarım 4,34 -3,98 -34,14 İzmir Demir Çelik 7,73 23,48 365,66 İzmir Fırça 1,77 0,00 -14,49 Jantsa Jant Sanayi 58,15 2,56 125,29 Kafein Yazılım 11,35 2,25 64,78 Kapital Yat. Holding 2,19 1,39 -23,69 Kaplamin 5,56 3,93 54,44 Kardemir (A) 2,60 4,84 60,48 Kardemir (B) 2,60 2,77 59,64 Kardemir (D) 2,62 2,75 34,64 Karel Elektronik 14,42 1,19 245,80 Karsan Otomotiv 1,57 -1,88 32,01 Karsu Tekstil 3,07 0,66 145,60 Karsusan Su Ürünleri San. 9,02 0,22 143,78 Kartonsan 386,00 2,96 21,01 Katmerciler Ekipman 3,76 0,53 24,97 Kent Gıda 180,30 31,51 51,51 Kerevitaş Gıda 3,28 2,82 82,22 Kervansaray Yat. Holding 0,57 18,75 62,86 Kiler GMYO 4,32 22,03 146,86 Klimasan Klima 18,21 10,36 369,34 Koç Holding 19,99 1,47 44,35 Konfrut Gıda 7,69 2,81 61,01 Konya Çimento 273,00 5,20 53,37 Kordsa Teknik Tekstil 12,80 3,31 35,29 Koza Altın 75,45 -0,20 47,08 Koza Madencilik 10,13 0,00 40,30 Körfez GMYO 2,20 9,45 80,33 Kristal Kola 1,51 -10,12 43,81 Kron Telekomünikasyon 12,90 6,44 48,28 Kuştur Kuşadası Turizm 23,06 -4,16 68,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 3,11 46,90 Kütahya Porselen 6,59 3,62 44,84 Lider Faktoring 3,70 5,71 64,44 Link Bilgisayar 18,40 3,25 121,15 Logo Yazılım 56,90 9,85 109,65 Lokman Hekim Sağlık 5,75 3,79 29,19 Lüks Kadife 8,67 -0,91 78,76 Makina Takım 1,89 -0,53 22,73 Mardin Çimento 5,71 8,97 105,62 Marka Yatırım Holding 1,18 0,00 90,32 Marmaris Altınyunus 66,40 14,29 278,13 Marshall 47,82 1,74 89,61 Martı GMYO 0,99 -2,94 52,31 Martı Otel 0,89 -1,11 53,45 Mavi Giyim 56,00 3,99 73,81 Mazhar Zorlu Holding 11,78 34,63 209,19 Mega Polietilen 2,13 12,11 4,41 Menderes Tekstil 1,32 9,09 83,33 Mensa 0,34 17,24 142,86 Merit Turizm 18,40 1,66 207,18 Merko Gıda 1,06 6,00 4,95 Metal Gayrimenkul 0,90 -5,26 3,45 Metemtur Otelcilik 1,72 -1,15 63,81 Metro Holding 1,36 2,26 78,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,89 0,53 71,82 Metro Yatırım Ortaklığı 7,30 4,14 518,64 Migros Ticaret 24,30 2,45 63,09 Milpa 2,13 -1,84 49,02 Mistral GMYO 1,89 1,61 23,53 MLP Sağlık 16,26 2,14 51,96 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 26,88 7,27 Mondi Tire Kutsan 4,06 16,67 118,28 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,66 -2,51 Net Holding 2,64 15,28 34,69 Netaş Telekom. 12,99 0,62 101,08 Niğbaş Niğde Beton 5,74 -0,17 43,50 Nuh Çimento 11,94 -0,17 72,29 Nurol GMYO 3,53 -0,56 68,10 Odaş Elektrik 2,10 -0,47 49,14 Olmuksan-IP 6,21 0,00 84,27 Orge Enerji Elektrik 5,03 -1,37 61,22 Orma Orman Mahsulleri 2,77 -2,12 130,83 Osmanlı Menkul 4,15 14,33 141,28 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 2,31 63,89 Otokar 158,00 2,86 83,96 Oyak Yat. Ort. 2,31 -2,12 45,90 Oylum Sınai Yatırımlar 5,13 0,39 402,94 Özak GMYO 2,53 4,98 74,58 Özbal Çelik Boru 1,63 -1,21 18,12 Özderici GMYO 1,59 8,16 -32,34 Özerden Plastik 2,14 0,00 6,57 Panora GMYO 5,70 0,00 55,02 Papilon Savunma 7,93 4,34 Park Elek.Madencilik 3,04 2,70 26,14 Parsan 17,13 10,23 95,55 Pegasus 84,75 1,99 269,76 Peker GMYO 3,00 -0,66 -63,52 Penguen Gıda 1,98 2,59 83,33 Pera GMYO 0,93 -1,06 20,78 Pergamon Dış Ticaret 7,91 -2,59 29,51 Petkim 3,69 1,93 -6,29 Petrokent Turizm 127,50 -3,04 85,59 Pınar Et Ve Un 9,06 6,71 104,20 Pınar Su 2,28 0,00 82,40 Pınar Süt 12,75 0,47 105,09 Plastikkart 9,32 -1,89 245,19 Polisan Holding 3,05 0,99 1,17 Politeknik Metal 77,00 4,05 119,58 Prizma Press Matbaacılık 3,93 0,77 153,55 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.106,90 0,15 QNB Finans Fin. Kir. 123,00 67,57 1708,82 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 572,60 0,26 11,75 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,88 2,37 31,57 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 39,53 1,83 23,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,43 4,33 29,35 QNB Finansbank 36,76 41,38 307,99 Ral Yatırım Holding 6,80 -2,58 269,57 Ray Sigorta 3,39 0,59 143,88 Reysaş GMYO 4,59 14,46 565,22 Reysaş Lojistik 4,18 27,44 464,86 Rhea Girişim 1,22 5,17 84,85 Rodrigo Tekstil 1,84 1,66 -3,16 Royal Halı 1,28 8,47 29,29 RTA Laboratuvarları 2,26 1,80 39,21 Sabancı Holding 9,46 1,83 30,80 Safkar Ege Soğutmacılık 2,06 -1,44 32,88 Salix Yatırım Holding 6,40 -0,31 66,23 Sanel Mühendislik 4,06 -0,98 86,24 Sanifoam Sünger 4,68 -1,47 274,40 Sanko Pazarlama 7,27 -3,20 266,42 Saray Matbaacılık 1,48 -2,63 48,00 Sarkuysan 4,83 3,21 53,69 Sasa Polyester 7,58 0,80 31,92 Say Reklamcılık 2,08 1,46 121,28 Sekuro Plastik 5,63 19,03 90,20 Selçuk Ecza Deposu 6,02 0,33 121,45 Selçuk Gıda 2,07 0,00 55,64 Senkron Güvenlik 2,68 -2,19 168,00 Serve Film Prodüksiyon 1,55 1,31 -20,51 Servet GMYO 8,28 27,58 77,51 Seyitler Kimya 6,61 2,64 71,69 Silverline Endüstri 2,15 4,88 60,45 Sinpaş GMYO 0,99 20,73 167,57 Smartiks Yazılım 10,08 20,00 Soda Sanayii 6,13 0,82 -9,39 Sodaş Sodyum Sanayii 9,89 7,38 78,25 Söktaş 2,52 11,01 98,43 Sönmez Filament 4,78 -0,62 53,21 Sönmez Pamuklu 4,80 0,21 53,85 Sumaş Suni Tahta 9,70 -3,67 44,87 Şeker Fin. Kir. 4,82 5,93 70,92 Şekerbank 1,26 5,88 14,55 Şişe Cam 5,29 1,15 -3,51 Şok Marketler 10,65 4,11 -0,93 T. Halk Bankası 5,86 2,99 -16,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,50 -6,05 155,89 T.S.K.B. 1,17 7,34 44,44 T.Tuborg 12,29 6,87 54,90 Taç Tarım Ürünleri 3,08 -6,38 -39,13 Tat Gıda 6,22 4,71 62,83 TAV Havalimanları 29,36 0,69 33,51 Taze Kuru Gıda 7,13 -1,25 4,85 Tek-Art Turizm 1,27 7,63 49,41 Tekfen Holding 19,20 5,21 -2,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,77 -2,08 26,94 Temapol Polimer Plastik 5,10 2,41 66,67 TGS Dış Ticaret 4,68 1,96 105,55 Tofaş Oto. Fab. 26,82 0,52 72,91 Torunlar GMYO 2,70 5,06 78,81 Trabzon Liman 10,66 2,60 54,97 Trabzonspor Sportif 2,36 -8,53 71,50 Trakya Cam 3,48 1,46 20,46 Trend GMYO 2,18 -0,46 71,65 TSKB GMYO 1,34 0,00 63,41 Tuğçelik 3,98 1,27 86,85 Tukaş 12,03 9,86 624,70 Turcas Petrol 2,58 3,20 82,98 Turkcell 13,94 2,27 18,79 Tümosan Motor ve Traktör 6,47 3,35 43,78 Tüpraş 127,40 2,41 22,11 Türk Hava Yolları 13,95 1,38 -13,41 Türk Prysmian Kablo 2,58 4,88 89,70 Türk Telekom 7,36 2,94 88,72 Türk Traktör 54,60 7,91 56,45 Türker Proje Gayrimenkul 41,96 6,61 30,55 Ufuk Yatırım 2,64 0,76 131,58 Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 1,39 92,11 Ulusoy Elektrik 26,36 4,69 65,16 Ulusoy Un Sanayi 3,79 3,55 82,21 Umpaş Holding 0,52 1,96 -5,45 Uşak Seramik 1,68 1,20 51,35 Utopya Turizm 4,67 0,21 13,90 Uzertaş Boya 2,46 -18,54 310,00 Ülker Bisküvi 23,20 5,94 58,15 Ünye Çimento 5,13 4,91 53,34 Vakıf Fin. Kir. 2,39 -2,45 67,84 Vakıf GMYO 2,44 3,39 25,34 Vakıf Yat. Ort. 2,36 -0,84 55,26 Vakıflar Bankası 5,12 0,39 31,28 Vakko Tekstil 4,54 0,44 74,06 Vanet Gıda 1,43 0,00 10,00 Verusa Holding 18,34 7,38 10,71 Verusaturk Girisim 5,28 13,55 71,29 Vestel 13,07 -2,10 135,50 Vestel Beyaz Eşya 21,44 2,98 119,50 Viking Kağıt 1,84 2,79 67,27 Yapı Kredi Koray GMYO 2,47 2,92 43,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,44 1,24 52,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,82 1,75 108,60 Yataş 7,15 8,33 59,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 1,26 71,28 Yeni Gimat GMYO 13,00 -4,27 81,05 Yeşil GMYO 0,58 9,43 114,81 Yeşil Yapı 0,57 5,56 119,23 Yeşil Yatırım Holding 11,04 -0,18 14,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.870,00 -0,35 30,51 Yonga Mobilya 7,64 2,55 17,71 Yükselen Çelik 6,22 1,97 Yünsa 10,10 0,10 141,92 Zorlu Enerji 1,65 1,85 34,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (9)

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