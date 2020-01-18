FİNANS
  4. Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 7,37 29,65 İş Bankası (B) 47.075,00 32,42 55,98 İş Bankası (C) 7,10 6,77 10,76 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 17,86 28,10 İş Fin.Kir. 3,93 -1,50 3,42 İş Girişim 4,06 10,03 6,84 İş GMYO 1,86 2,20 5,68 İş Y. Men. Değ. 4,70 3,07 4,44 İş Yat. Ort. 1,95 6,56 5,98 İşbir Holding 465,90 6,49 8,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,69 0,00 11,29 İttifak Holding 3,29 -8,36 -11,56 İz Hayvancılık Tarım 4,38 5,54 3,30 İzmir Demir Çelik 9,33 0,43 13,92 İzmir Fırça 1,80 3,45 0,00 Jantsa Jant Sanayi 61,00 0,91 4,63 Kafein Yazılım 11,42 1,60 2,51 Kapital Yat. Holding 2,69 12,55 11,16 Kaplamin 5,30 -1,85 -4,50 Kardemir (A) 2,96 5,71 11,70 Kardemir (B) 2,96 5,34 12,12 Kardemir (D) 2,99 5,28 12,41 Karel Elektronik 17,08 14,25 17,55 Karsan Otomotiv 1,59 5,30 0,63 Karsu Tekstil 3,00 0,33 -7,41 Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 0,00 -4,15 Kartonsan 420,00 -1,64 7,72 Katmerciler Ekipman 4,00 7,24 4,17 Kent Gıda 212,30 2,07 20,76 Kerevitaş Gıda 3,25 3,50 -0,31 Kervansaray Yat. Holding 0,53 -3,64 -3,64 Kiler GMYO 3,78 3,28 -0,26 Klimasan Klima 18,74 3,71 -15,13 Koç Holding 21,14 2,92 4,04 Konfrut Gıda 7,95 2,19 1,66 Konya Çimento 281,00 -0,14 3,58 Kordsa Teknik Tekstil 13,91 7,00 6,35 Koza Altın 76,35 -1,61 3,11 Koza Madencilik 10,43 0,87 3,99 Körfez GMYO 2,36 0,85 -1,26 Kristal Kola 1,58 1,28 4,64 Kron Telekomünikasyon 16,22 25,93 27,52 Kuştur Kuşadası Turizm 23,52 -2,00 -0,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 7,79 0,61 Kütahya Porselen 7,86 4,38 18,73 Lider Faktoring 4,65 30,62 26,70 Link Bilgisayar 17,10 -0,81 -5,79 Logo Yazılım 58,35 1,83 -4,03 Lokman Hekim Sağlık 6,10 7,21 5,54 Lüks Kadife 8,65 0,00 0,12 Makina Takım 1,93 3,76 2,66 Mardin Çimento 5,46 0,92 -7,77 Marka Yatırım Holding 1,25 6,84 5,93 Marmaris Altınyunus 79,85 -4,49 12,46 Marshall 48,84 0,08 2,73 Martı GMYO 1,28 -2,29 26,73 Martı Otel 1,09 6,86 19,78 Mavi Giyim 60,95 7,97 5,27 Mazhar Zorlu Holding 14,22 -13,50 17,62 Mega Polietilen 2,30 5,02 4,55 Menderes Tekstil 1,49 15,50 13,74 Mensa 0,40 17,65 25,00 Merit Turizm 24,10 1,18 23,97 Merko Gıda 1,12 8,74 6,67 Metal Gayrimenkul 0,95 5,56 4,40 Metemtur Otelcilik 1,82 4,60 2,25 Metro Holding 1,42 5,97 2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 3,17 16,33 Metro Yatırım Ortaklığı 5,50 1,85 -32,27 Migros Ticaret 26,64 8,91 9,99 Milpa 2,19 4,78 0,00 Mistral GMYO 1,90 5,56 0,53 MLP Sağlık 16,64 4,59 4,00 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 -5,50 -9,65 Mondi Tire Kutsan 6,13 2,85 48,07 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.074,60 0,13 0,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,97 25,25 25,55 Net Holding 2,60 1,56 0,00 Netaş Telekom. 14,08 6,99 7,81 Niğbaş Niğde Beton 4,90 -7,02 -20,97 Nuh Çimento 11,75 0,00 -1,09 Nurol GMYO 3,89 6,28 8,96 Odaş Elektrik 2,62 7,82 24,76 Olmuksan-IP 6,93 8,79 10,35 Orge Enerji Elektrik 5,66 11,42 14,11 Orma Orman Mahsulleri 4,00 47,60 44,93 Osmanlı Menkul 4,70 8,05 11,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,71 1,18 1,79 Otokar 166,00 3,56 4,40 Oyak Yat. Ort. 2,36 3,51 1,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 1,39 0,59 Özak GMYO 2,85 6,34 10,89 Özbal Çelik Boru 1,84 9,52 10,18 Özderici GMYO 1,60 8,11 1,91 Özerden Plastik 2,64 -4,35 15,79 Panora GMYO 5,94 -2,62 -4,19 Papilon Savunma 9,27 14,02 19,61 Park Elek.Madencilik 3,22 5,92 5,57 Parsan 16,93 -3,37 -0,06 Pegasus 73,80 -5,51 -14,58 Peker GMYO 3,20 0,31 2,24 Penguen Gıda 2,26 12,44 9,18 Pera GMYO 0,95 0,00 1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,24 2,23 2,74 Petkim 4,00 2,30 4,99 Petrokent Turizm 131,60 6,21 2,73 Pınar Et Ve Un 9,87 6,82 7,63 Pınar Su 2,41 4,78 3,88 Pınar Süt 13,22 4,09 4,34 Plastikkart 9,53 1,28 2,80 Polisan Holding 3,15 2,61 3,96 Politeknik Metal 72,00 -0,69 -6,49 Prizma Press Matbaacılık 5,01 1,01 16,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,00 -1,53 3,36 QNB Finans Fin. Kir. 219,50 56,79 70,02 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 565,90 0,27 -1,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,40 0,34 1,42 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 42,36 2,07 6,17 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,42 -1,80 -0,44 QNB Finansbank 67,60 59,66 80,27 Ral Yatırım Holding 6,35 -9,67 -6,62 Ray Sigorta 3,64 10,98 6,43 Reysaş GMYO 6,31 19,96 37,47 Reysaş Lojistik 7,38 28,57 68,49 Rhea Girişim 1,33 12,71 11,76 Rodrigo Tekstil 1,81 2,26 0,00 Royal Halı 1,68 20,00 22,63 RTA Laboratuvarları 2,35 2,62 1,29 Sabancı Holding 10,54 2,53 10,48 Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 9,48 5,96 Salix Yatırım Holding 8,60 8,86 19,28 Sanel Mühendislik 3,97 -1,98 -1,98 Sanifoam Sünger 5,88 0,51 17,60 Sanko Pazarlama 7,25 -3,72 -6,33 Saray Matbaacılık 1,69 -1,74 -5,59 Sarkuysan 5,32 11,76 10,14 Sasa Polyester 7,94 2,19 2,72 Say Reklamcılık 2,18 -1,36 -2,68 Sekuro Plastik 5,49 3,78 2,43 Selçuk Ecza Deposu 6,48 5,54 6,23 Selçuk Gıda 1,85 9,47 7,56 Senkron Güvenlik 2,81 5,64 2,93 Serve Film Prodüksiyon 1,45 -4,61 -8,81 Servet GMYO 12,63 -0,55 48,59 Seyitler Kimya 7,13 4,85 5,01 Silverline Endüstri 2,27 2,71 5,09 Sinpaş GMYO 1,28 -12,33 10,34 Smartiks Yazılım 9,97 3,21 1,63 Soda Sanayii 6,32 0,00 2,27 Sodaş Sodyum Sanayii 10,00 5,15 2,35 Söktaş 3,21 11,07 21,13 Sönmez Filament 5,70 10,04 16,80 Sönmez Pamuklu 5,82 4,30 18,29 Sumaş Suni Tahta 9,49 4,17 -4,14 Şeker Fin. Kir. 5,01 3,09 4,81 Şekerbank 1,40 2,94 6,87 Şişe Cam 5,38 1,32 2,09 Şok Marketler 11,03 4,35 2,51 T. Halk Bankası 6,79 4,95 14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,14 -1,12 1,24 T.S.K.B. 1,24 2,48 2,48 T.Tuborg 14,30 6,08 20,17 Taç Tarım Ürünleri 3,10 0,98 -0,64 Tat Gıda 7,42 8,64 17,97 TAV Havalimanları 28,88 -1,77 -1,03 Taze Kuru Gıda 7,00 3,09 -3,31 Tek-Art Turizm 1,42 -0,70 12,70 Tekfen Holding 19,91 -0,35 3,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,40 26,73 52,38 Temapol Polimer Plastik 5,91 15,20 13,22 TGS Dış Ticaret 5,66 14,34 21,20 Tofaş Oto. Fab. 28,52 5,55 6,18 Torunlar GMYO 2,85 6,34 3,64 Trabzon Liman 11,68 11,66 9,57 Trabzonspor Sportif 2,61 11,54 21,40 Trakya Cam 3,56 2,59 1,71 Trend GMYO 2,54 7,63 15,45 TSKB GMYO 1,42 6,77 5,97 Tuğçelik 3,90 1,56 -1,27 Tukaş 12,84 7,36 3,97 Turcas Petrol 3,16 7,48 18,35 Turkcell 14,36 -0,90 4,06 Tümosan Motor ve Traktör 6,81 -2,01 6,24 Tüpraş 121,00 -3,51 -4,57 Türk Hava Yolları 15,03 4,37 3,94 Türk Prysmian Kablo 3,21 22,05 23,46 Türk Telekom 8,00 2,04 8,55 Türk Traktör 59,15 0,25 6,77 Türker Proje Gayrimenkul 39,50 -1,40 -5,95 Ufuk Yatırım 3,26 30,40 26,36 Ulaşlar Turizm Yat. 2,36 10,80 11,32 Ulusoy Elektrik 25,88 1,09 -2,71 Ulusoy Un Sanayi 3,94 4,23 3,14 Umpaş Holding 0,62 -7,46 0,00 Uşak Seramik 1,79 6,55 5,92 Utopya Turizm 4,84 -1,43 -1,63 Uzertaş Boya 2,09 -6,28 -5,86 Ülker Bisküvi 24,70 -0,96 10,47 Ünye Çimento 5,17 0,19 -3,90 Vakıf Fin. Kir. 2,36 6,31 -2,48 Vakıf GMYO 2,51 7,26 1,62 Vakıf Yat. Ort. 2,45 7,93 5,15 Vakıflar Bankası 6,50 8,70 17,97 Vakko Tekstil 5,24 14,66 15,42 Vanet Gıda 1,43 2,14 0,00 Verusa Holding 20,04 4,05 7,97 Verusaturk Girisim 5,97 6,23 10,76 Vestel 14,36 1,48 13,79 Vestel Beyaz Eşya 25,22 -1,33 16,76 Viking Kağıt 3,31 -10,05 77,01 Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 7,00 7,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,96 10,04 19,35 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 7,69 16,11 Yataş 8,80 9,45 19,89 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,67 5,03 3,73 Yeni Gimat GMYO 13,09 -0,76 0,61 Yeşil GMYO 0,66 3,13 3,13 Yeşil Yapı 0,70 6,06 6,06 Yeşil Yatırım Holding 10,48 -3,85 -6,68 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,20 2,88 15,46 Yonga Mobilya 8,30 -1,66 -10,17 Yükselen Çelik 6,56 4,29 7,01 Yünsa 13,26 19,57 31,42 Zorlu Enerji 1,64 0,61 0,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"
Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovulduBu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (9),

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Ödenecek ücretler belli oldu! En düşük...

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Rekabet Kurumu açıkladı! 4 büyük kargo şirketine rekabeti ihlal cezası

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Bir banka daha konut kredisi faizinde indirime gitti

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Mandalina dolması, mandalina sütlacı derken şimdi de mandalina tarhanası yaptı

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Genel Müdür Erkan: "Marmarabirlik kooperatifçiliğin örnek kuruluşudur"

Müşteriye 'elit hanzo' dedi, tazminatsız kovuldu

Bu kelimeyi kullandı, tazminatsız kovuldu

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Palandöken: “Kalkınmanın ve turizmin anahtarı coğrafi işaret”

Emlak sektörü 2020’den umutlu

Emlak sektörü 2020’den umutlu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.