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Yatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı bireysel yatırımcıların giderek artan bir oranda Altın ve Bitcoin’e yönlenmesine yol açıyor.

Yatırımcılar ABD-Çin gerginliğinde altın ve Bitcoin’e yönleniyor

The London Economic’in (LE) haberine göre dünyanın en büyük sosyal yatırım platformu eToro’nun verileri, ticaret savaşı tırmandıkça bireysel yatırımcının Altın‘a paralel olarak Bitcoin’i de seçtiğini ortaya koydu.

eToro üzerinde açılan pozisyonların yüzdelik değişimine bakıldığında, ticaret savaşı ile ilgili yeni bir haber geldiğinde Altın ve Bitcoin pozisyonlarındaki artışın hemen hemen aynı olduğu göze çarptı.

YATIRIMCILARIN YENİ GÜVENLİ LİMANI BİTCOİN OLABİLİR Mİ?

Verileri inceleyen eToro İngiltere analisti Simon Peters, başta sınırlı miktarda üretilmeleri olmak üzere, Altın ve Bitcoin’in paylaştığı birçok ortak karakteristik özellik olduğunu kaydetti. Peters her iki yatırım aracının da merkezsiz, merkez bankalarının politikalarından bağımsız, değeri enflasyondan etkilenmeyen ve saklama maliyeti düşük varlıklar olmasına dikkat çekti.

Peters “...Bitcoin’in eToro üzerinde Altın ile yakaladığı korelasyon Bitcoin hakkındaki genel algının yavaş yavaş spekülatif varlıktan ‘düşük riskli değer saklama aracı’na doğru döndüğüne dair bir işaret olabilir,” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN DİJİTAL ALTIN OLMA YOLUNDA MI?

eToro verilerini değerlendiren yerli dijital para Borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer ise geleneksel para piyasalarındaki belirsizlik arttıkça Bitcoin’in yükselişinin gayet doğal olduğunu belirtti.

Özer, tüm dünyanın sosyal, ekonomik ve politik uyuşmazlık ve belirsizliklerin hızla yükseldiği bir döneme girdiğini kaydetti ve ekledi:

"Geleneksel yatırım araçları bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yatırımcıların doğru fayda-maliyet analizleri yapması giderek zorlaşıyor. eToro’nun verileri bugüne dek para piyasalarındaki riskleri Altınla savuşturmaya çalışan yatırımcıların, artık gözünü yeni yatırım araçlarına da çevirdiğini gösteriyor. Bu bağlamda Bitcoin’i bir tür ‘Dijital Altın’ olarak niteleyebiliriz. Uzun vadede sadece bireysel yatırımcılarının değil, birçok farklı sektörde boy gösteren kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’i daha çok tercih edeceğini düşünüyorum. Küresel ekonomi artık kripto paralar değerlendirilmeden eksiksiz bir şekilde okunamaz."

Yatırımcıların Altın ve Bitcoin’e yönelmesinde Washington D.C. ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşları gerginliğinin yanı sıra, Çin ile siyasi anlaşmazlık yaşayan Hong Kong’ta durdurulamayan protestolar, Avrupa Birliği’nden nasıl çıkacağı henüz netleşmeyen İngiletere’nin yaşadığı belirsizlik ve başta Suriye ve İran olmak üzere Orta Doğu’da giderek tırmanan savaş riski önemli rol oynuyor.

Altın ile Bitcoin arasında görülen paralel harekette, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve küresel ekonomik durgunluk endişeleri de etkili oluyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
The London Economic ticaret savaşı Bitcoin yatırımcı

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