'Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor'

Aydın, yatırımcıların, ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu, beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini ve ilgilerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Aydın, "Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı’nı neden yürüttüğünü anlattık. Ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Aydın, düzenledikleri resepsiyonda, uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde oldukları bankacılarla bir araya geldiklerini bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, TBB Başkanı Aydın'ın, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdiğin belirtildi.

'ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İYİLEŞMENİN FARKINDA'

Hüseyin Aydın, yatırımcıların, bir yıl önce gelişmekte olan ülkeler grubu arasında performansını düşük olarak algıladıkları Türkiye'nin son bir yıldaki performansını olumlu bulduğunu ve makro göstergelerindeki ciddi iyileşmenin farkında olduklarını belirtti.

Aydın, yatırımcıların, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini beklediklerini, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını vurguladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını da takip ettiğini bildiren Aydın, bu toplantılarda öne çıkan konuların; küresel büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, merkez bankalarının genişleyici para politika uygulamaları, iklim değişikliklerinin etkileri, teknolojideki gelişmeler olduğunu aktardı.

'TİCARET SAVAÇLARI BÜYÜMEYİ ZORLAŞTIRIYOR'

TBB Başkanı Aydın, dünya ekonomisinin daha yavaş da olsa büyümeye devam ettiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyüdüğüne işaret eden Aydın, "Büyümeyi zorlaştıran ana nedenler; ticaret savaşları, yüksek borçluluk oranı, bazı ülkelerin büyümeyi destekleyecek maliye politikası imkanlarının olmaması, maliye politikası esnekliği olanların ise ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olmaları, genişleyici para politikalarının büyümeye yeterince katkı sağlamamasıdır. Özellikle ticaret savaşları, dışa açıklık oranı yüksek olan ülkelerin ihracat yoluyla büyümelerini sınırlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.