FİNANS

Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısıyla oluşturulması için mevzuat düzenlemesi hazırlığı yapılıyor.

Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.

  1. Kalkınma Planı'nda da özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacağı hedefi yer almıştı. Aynı konu 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda da bulunuyor. Bu düzenlemeyle, öngörülebilirlik güçlendirilecek, hukuki güvence artırılacak, kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması ve uygulanması sağlanacak. Böylece yatırımların önünün daha da açılması planlanıyor.

Mevcut durumda, yatırımcı idareyle bir ihtilaf yaşıyorsa idarenin dava edilmesi gerekiyor. Bu da hem zaman hem maliyet açısından işi zorlaştırıyor. Hayata geçirilmesi planlanan "yatırım ombudsmanlığı" uygulamasıyla yatırımcının konuyu öncelikle yatırım ombudsmanına götürebilmesine imkan sağlanacak. Böylece, konunun hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olacak.

Yatırım koordinasyon birimleri geliyor

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri, ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek. Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin yatırımcıya bildirilecek. Mevzuat değişikliklerinin e-Devlet entegrasyonuyla bir internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne sunulması ve mümkün olan hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş süreci öngörülmesi sağlanacak.

İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak "yatırım koordinasyon birimleri" oluşturulacak. Bu birimler, yerelde de kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapacak.

KAYNAK:AA

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Bakan duyurdu! Atamalar yarın yapılacakBakan duyurdu! Atamalar yarın yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yatırım özel sektör

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Bu araçlardan hiçbir yerde kalmadı

Bu araçlardan hiçbir yerde kalmadı

Hareketliliği gören döviz bürosuna ve bankalara koştu

Hareketliliği gören döviz bürosuna ve bankalara koştu

Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı

Uzan'ın harabeye dönen oteli satıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir'

Bakan Bekir Pakdemirli: Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız

Bakan Bekir Pakdemirli: Tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağız

Masalsı yolculuğa rağbet arttı! Bilet fiyatları zamlandı

Talep patladı! Bilet fiyatları zamlandı

İBB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! Sözlü sınava girmeye hak kazananların isim listesi

İBB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.