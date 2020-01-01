Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi. Buna göre Osmangazi Köprüsü'nde 103.05 TL olan binek araç geçişi 117.90 TL'ye yükselirken, aynı araç sınıfında 19.15 TL olan Yavuz sultan Selim Köprüsü'nden alınacak ücret de 21.90 TL'ye çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nde hafif ticari araçlardan alınan geçiş ücreti 164.85 TL'den, 188.65 TL'ye çıktı. Hafif ticari araçlar için Yavuz sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 25.5 TL'den 29.10 TL'ye çıktı. Yeni tarifeler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

