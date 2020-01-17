Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak

GÜLŞEN ÇAĞATAY / GÖKÇE TOPBAŞ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisinin bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini bildirdi.

Bakan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de devam eden kaynak arama çalışmalarına yönelik sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakanlığa bağlı ekiplerin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik destek konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Üçüncü gemiyle ilgili alternatifleri değerlendiriyoruz. Mevcut durumda faaliyet gösteren gemilere bir sondaj gemisinin daha ilave edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz şu anda yoğun çalıştığımız yerlerden biri ama, geçmişte Karadeniz'de yapılan çalışmalar vardı. Orada da sondaj çalışmalarına devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, arama ve sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini ve ihtiyaç durumunda üçüncü ülkelerle de sondaj faaliyeti yürütebileceklerine işaret ederek şöyle konuştu: