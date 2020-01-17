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  4. Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak

Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Yavuz sondaj gemisi bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek" - "Faaliyet gösteren gemilere bir sondaj gemisinin daha ilave edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor" - "Fatih gemisi de diğer bir lokasyona hazırlık için Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. Oradaki hazırlıklardan sonra yeni lokasyonuna gidecek"

GÜLŞEN ÇAĞATAY / GÖKÇE TOPBAŞ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisinin bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini bildirdi.

Bakan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de devam eden kaynak arama çalışmalarına yönelik sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakanlığa bağlı ekiplerin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik destek konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Üçüncü gemiyle ilgili alternatifleri değerlendiriyoruz. Mevcut durumda faaliyet gösteren gemilere bir sondaj gemisinin daha ilave edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz şu anda yoğun çalıştığımız yerlerden biri ama, geçmişte Karadeniz'de yapılan çalışmalar vardı. Orada da sondaj çalışmalarına devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, arama ve sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini ve ihtiyaç durumunda üçüncü ülkelerle de sondaj faaliyeti yürütebileceklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Kendi personelimiz, imkanlarımız, teçhizat ve donanımımızla sondaj ve arama faaliyetleri yapmaya başladık. Bu alanda önemli birikim kazanmış olduk. Şu anda Fatih ve Yavuz gemilerimiz var. Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek."

Fatih gemisinin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Dönmez, geminin sondaj görevini dün itibarıyla tamamladığını belirterek şunları kaydetti:

"Fatih gemisi de diğer bir lokasyona hazırlık için Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. Oradaki hazırlıklardan sonra yeni lokasyonuna gidecek. Bu işler zaman isteyen ve sabırla çalışılması gereken hususlar. İlk kuyulardan istediğimiz verimi elde edemeyebiliriz, ancak çalışmalarımız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmaları,

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