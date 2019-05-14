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Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 17:16 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devlet destekli üretilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç için hasat edildi

Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaymakamlık desteğiyle ekilen, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çilek, Rusya'ya ihraç edilmek üzere hasat edildi.

İlçede 2011 yılında Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde 10 dekar alanda başlayan ve bu yıl üretim alanı yaklaşık bin dekara çıkan çilek, yurt dışına gönderilmek üzere toplandı.

İlk etapta hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rusya'ya ihraç edilmek üzere özenle sandıklara yerleştirildi.

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Bu sezon toplamda 4 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Yayladağı çileğinde, Rusya'dan sonra Romanya'ya da ürün gönderileceği bildirildi.

Hasat etkinliğine katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan da ürün hakkında Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve çiftçilerden bilgi aldı.

Çilek tarlalarını gezen Doğan, üreticilerle birlikte hasat yapıp, ihracat için kurulan soğuk hava deposunda incelemede bulundu.

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Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çileğin ilçede hem yöre halkı hem de Bayırbucak Türkmenleri için önemli gelir kapısı olmaya başladığını söyledi.

Çileğin önemli kısmının ihracata gideceğini belirten Doğan, bu tür çalışmaları artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Hasat etkinliğine, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ile Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı da katıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hatay çilek hasat rusya

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gönderirsiniz 3-4 liraya rusyaya yine böcekli deyip geri iade ederler sizde içpiyasada 9-10 liraya vatandaşa itelersiniz.
@karacahil64 aynen haklısın ama en azından memlekette üretim haberi duyduk :) binde birde olsa
@karacahil64 aslında tarım var ülkede de %75'i ihraç edildiği için böyle 10 liraya cilek alıyoruz
cilegin iyisiji ruslar. geri gonderilen bocekli ilacli cilekleri de biz Turk ler mi yiyecegiz....ahhhh. ahhh
rusyada kazakistanda çalıştım oraların dağları tepeleri yabani çilek dolu. çok toplamaya çıkmışımdır. ayrıca müstakil evlerin hepsinin bahçesinde çilek ekilidir. orada hiç kimse çileğe para vermez. neyi nereye neden gönderiyoruz anlamadım. haber bana inandırıcı gelmedi.
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