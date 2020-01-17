Yazılım Sanayicileri Derneği yeni yönetimini seçti

İSTANBUL (AA)- Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) yeni yönetim kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü’nde bulunan genel merkezinde düzenlenen olağan genel kurulda belirlendi.

YASAD’tan yapılan açıklamaya göre, ThinkBig Digital Solutions Üst Yöneticisi Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı.

Seçimin ardından yapılan görev dağılımında 2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde Gönül Kamalı YASAD Başkanı oldu. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan Başkan Yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de Sayman oldu.

Görev süresi üç yıla çıktı, başkanlık sınırlandırıldı. Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek kurulu dernekler içerisinde bir ilke imza atıldı. Katılan üyelerin oybirliği ile yapılan tüzük değişikliğine göre, yönetim kurulunun görev süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı.

En önemli değişiklik ise daha önce sınırsız olan yönetim kurulu başkanlığının görev süresinin iki döneme indirilmesi oldu. Bu değişiklikle artık bir başkan en fazla 6 yıl üst üste bu görevi sürdürebilecek. Değişiklik öncesinde seçilebildiği dönem boyunca bir başkan istediği kadar bu görevde bulunabiliyordu.