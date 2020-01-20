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  4. YD-ÜFE Aralık 2019'da arttı

YD-ÜFE Aralık 2019'da arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

YD-ÜFE Aralık 2019'da arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,81, yıllık bazda yüzde 8,93 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 aralık ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,19 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,04, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,82 yükseliş görüldü. Yıllık değişimlere bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,41, imalatta yüzde 8,83 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara malında yüzde 1,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,92, enerjide yüzde 0,14, sermaye malında yüzde 1,91 yükseliş görüldü. Yıllık değişimler incelendiğinde, ara malında yüzde 5,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,63, enerjide yüzde 24,78, sermaye malında yüzde 10,27 artış hesaplandı.

- En fazla azalış bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde

Aralıkta bir önceki aya göre en fazla düşüş, yüzde 2,99 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar yüzde 3,44, içecekler yüzde 2,64, mobilya yüzde 2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan yıllık azalış yalnızca yüzde 0,33 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07 -0,64 0,95 2,85 2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32 2015 -1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94 -2,07 -3,85 0,36 2016 1,55 -0,85 -0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21 2017 7,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22 -0,01 2018 0,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2013 -1,13 1,40 0,01 -0,60 0,82 5,52 8,65 11,12 12,25 10,72 13,97 16,15 2014 22,48 21,99 22,03 19,20 15,93 12,17 10,90 9,82 6,88 8,20 5,21 2,63 2015 -4,38 -1,24 0,64 6,07 9,46 10,51 8,42 12,20 16,26 13,17 10,86 10,90 2016 14,32 9,66 6,64 4,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73 2017 24,34 24,24 25,76 26,38 21,60 21,98 23,99 23,98 24,05 25,78 26,01 19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93

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aralık, Türkiye İstatistik Kurumu, YD-ÜFE,

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