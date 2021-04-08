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Yellen’dan Güçlü Ekonomilere Yeni Mali Teşvik Çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 16:41 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma sağlamak için kayda değer miktarda yeni mali teşvikler sağlamaya çağırdı

Yellen’dan Güçlü Ekonomilere Yeni Mali Teşvik Çağrısı

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, küresel ekonomide kalıcı bir sapma riski konusunda uyarıda bulundu ve büyük ekonomileri güçlü bir toparlanma sağlamak için kayda değer miktarda yeni mali teşvikler sağlamaya çağırdı.

Yellen, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yönlendirme komitelerine yaptığı açıklamada, Corona pandemisi, iklim değişikliği ve yüksek borç yükleriyle boğuşan dünyanın en yoksul ülkelerini desteklemeyi sürdürme ihtiyacının altını çizdi.

Yellen açıklamasında, Uluslararası Para Fonu’nun ‘Özel Çekme Hakları’ (SDR) adlı rezerv para biriminin dağıtımına yönelik desteğini sürdürdü ve ABD’nin 650 milyar dolarlık SDR tahsisini desteklediğini kaydetti. Yellen, büyük ekonomilerin, yoksul ülkelere verilen desteği arttırmak için SDR'ları yeniden tahsis etmenin yollarını bulması gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde dengesiz toparlanmanın ülkeler arasında büyüme açısından büyük uçurumlar oluşturmasından endişe ettiğini belirten, ABD Maliye Bakanı, Dünya Bankası'nı gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye ve Corona virüsü aşılarına zamanında erişmelerini sağlamaya çağırdı.

Ülkeleri, mali desteği çok erken kaldırmamaya çağıran Yellen, ABD'nin, Dünya Bankası'nın en yoksul ülkeler için oluşturduğu Uluslararası Kalkınma Birliği fonunu yenilemek için hızlandırılmış müzakereyi desteklediğini söyledi

Yellen, IMF’nin "sağlam takip çalışmasının" ülkelerin ilk kriz aşamasından sonra riskleri planlamasına ve izlemesine yardımcı olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yellen ayrıca Dünya Bankası’ndan 'dönüştürücü' iklim yatırımlarına liderlik etmesini, ülkelerin yatırım yapmasına, riski yönetmesine ve emisyonları azaltmasına yardımcı olacak finansman araçları geliştirmesini istedi.

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