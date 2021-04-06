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Yellen’den küresel asgari kurumlar vergisi önerisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 10:57 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde bir "asgari kurumlar vergisi" oranı önerdi.

Yellen’den küresel asgari kurumlar vergisi önerisi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin G20 ülkelerine küresel düzeyde bir "asgari kurumlar vergisi" oranı için öneride bulunduğunu açıkladı.

Yellen Chicago Küresel İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin küresel asgari vergi önerisinin "30 yıldır devam eden kurumlar vergisi oranını düşürme yarışını” sona erdireceğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden'ın 2 trilyon dolarlık altyapı planını finanse etmek için kurumlar vergisini yükseltme planını açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanı Yellen, şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde bir "asgari kurumlar vergisi" oranı önerdi.

Yellen, G20 ülkeleriyle birlikte, "vergi oranlarının dibe doğru gidişini durdurabilecek küresel bir asgari kurumlar vergisi oranı" üzerinde çalıştıklarını belirterek “Küresel ekonominin çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini sağlamak için birlikte küresel asgari vergi oranını kullanabiliriz” dedi.

Yellen yaptığı açıklamada "vergi cenneti” pratiğinin hükümetlerin gelirlerini erittiğini ve ekonomik rekabete zarar verdiğini kaydetti.

Biden'ın vergi planı

Biden Amazon gibi dev uluslararası şirketlerin "vergi cennetleri” olarak bilinen merkezlere taşınarak ya da sistemdeki açıkları kullanarak çok az ya da hiç vergi ödememesi karşısında öfkesini ifade ederek bunun önüne geçeceğini söylemişti.

Biden yönetimi kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara uygulanan indirimlerin bir kısmını da kaldırmayı planlıyor.

Vergi uzmanları küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması olmaması halinde ABD'nin vergi oranlarının diğer büyük bazı ekonomilere göre daha yüksek olacağına dikkat çekiyor.

Biden yönetiminin teklifinin "vergi rekabeti baskısını sona erdirmek için diğer ülkelerle beraber çalışılmasının önemli” olduğunun altını çizdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı yüksek vergilerin şirketlerin yurtdışına kaçacağı konusundaki değerlendirmeler karşısında ise buna yönelik kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, "vergileri artırmanın ABD ekonomisini yavaşlatmayacağını" savunmuştu. Yönetiminin kurumlar vergisini artırmadaki tek amacının, ABD'deki kurumların da vergilerde "adil paylarını" ödemelerini sağlamak olduğunu belirterek, önerdiği yeni kurumlar vergisi politikasının "ekonomiyi daha iyi işler duruma getireceğini ve daha fazla enerji yaratacağını" sözlerine eklemişti.

G20 maliye bakanlarının çarşamba günü bir video konferansta Yellen'in önerisini değerlendirmesi bekleniyor.

AFP,rtr, DHA/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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