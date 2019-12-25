Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, girdi fiyatları ne kadar istikrarlı olursa yem sektörünün önünü o kadar net göreceğini söyledi.

Karakuş, AA muhabirine, yem sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlattı.

Ekonomideki dalgalanma, yüksek kur ve maliyet artışlarının 2019'da yem sektörüne zorluk yaşattığını belirten Karakuş, "Yılın ilk yarısında yem satışlarında 2018'e göre artış görülmüştür. İkinci yarısında ise büyükbaş hayvan varlığının azalması ve kanatlı pazarındaki daralma yem satışlarının azalmasına neden olmuştur. Yılı, 2018'de gerçekleşen 24,1 milyon tona benzer bir üretim miktarıyla tamamlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Karakuş, yem ham madde ithalatının bu sene 2018'e göre yüzde 8 artarak 12 milyon tona yaklaştığına işaret ederek, bu artışın geçen yıla göre 1 milyon ton daha fazla mısır ithal edilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Kanatlı sektörünün, ihracatın büyük kısmının yapıldığı Irak pazarının kapanmasıyla zor günler geçirdiğini söyleyen Karakuş, "Süt fiyatlarının artması üretimde sürdürülebilirlik açısından çok olumlu olmasına karşın bu fiyat artışları dahi süt üreticilerini tatmin etmemiştir. 2019'da maliyet artışlarının etkisiyle ciddi sayıda inek kesimi olduğunu üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.