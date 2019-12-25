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Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Türkiyem-Bir Yönetim Kurulu Başkanı Karakuş: - "Girdi fiyatları ne kadar istikrarlı olursa sektörümüzün önünü görmesi de o kadar net olacaktır" - "Hayvancılıktaki yapısal sorunların çözüme kavuşturulması yem sanayisinin de önünü açacaktır"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, girdi fiyatları ne kadar istikrarlı olursa yem sektörünün önünü o kadar net göreceğini söyledi.

Karakuş, AA muhabirine, yem sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlattı.

Ekonomideki dalgalanma, yüksek kur ve maliyet artışlarının 2019'da yem sektörüne zorluk yaşattığını belirten Karakuş, "Yılın ilk yarısında yem satışlarında 2018'e göre artış görülmüştür. İkinci yarısında ise büyükbaş hayvan varlığının azalması ve kanatlı pazarındaki daralma yem satışlarının azalmasına neden olmuştur. Yılı, 2018'de gerçekleşen 24,1 milyon tona benzer bir üretim miktarıyla tamamlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Karakuş, yem ham madde ithalatının bu sene 2018'e göre yüzde 8 artarak 12 milyon tona yaklaştığına işaret ederek, bu artışın geçen yıla göre 1 milyon ton daha fazla mısır ithal edilmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Kanatlı sektörünün, ihracatın büyük kısmının yapıldığı Irak pazarının kapanmasıyla zor günler geçirdiğini söyleyen Karakuş, "Süt fiyatlarının artması üretimde sürdürülebilirlik açısından çok olumlu olmasına karşın bu fiyat artışları dahi süt üreticilerini tatmin etmemiştir. 2019'da maliyet artışlarının etkisiyle ciddi sayıda inek kesimi olduğunu üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- Sektörün 2020 beklentileri

Yem sektörünün 2020 yılına yönelik beklentisinin istikrar olduğunu vurgulayan Karakuş, şöyle devam etti:

"Girdi fiyatları ne kadar istikrarlı olursa yem sektörümüzün önünü görmesi de o kadar net olacaktır. Bunun dışında yem sanayisinin hayvansal üretimin ayrılmaz bir parçası olduğu düşünüldüğünde, hayvancılık konusundaki yapısal sorunların çözüme kavuşturulması yem sanayisinin de önünü açacaktır. Kırmızı et ve kasaplık hayvan ithalatının yapılmaması gerekir."

Karakuş, bu yıl geçen yıla göre hububat fiyatlarında yüzde 29, hububat yan ürünlerinde yüzde 17, yağlı tohum küspelerinde ise yüzde 4 artış görüldüğüne işaret ederek, tüm yem ham maddelerine bakıldığında aynı dönemde yüzde 17 fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Karma yem fiyatlarının yem ham madde fiyat artışlarına bağlı olarak ortalama yüzde 14 arttığını ifade eden Karakuş, yem fiyatlarındaki artışın, yem ham madde fiyat artışlarının altında kalmasının en önemli nedeninin yem sanayisindeki yoğun rekabet olduğunu söyledi.

Karakuş, sektörün yem ham maddesi temininde sıkıntı yaşadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 20 yılda karma yem üretimimiz yaklaşık yüzde 360 artmasına rağmen hububat üretimimiz yüzde 1, yağlı tohum üretimimiz ise yüzde 67 artmıştır. Yem ham madde üretimiyle karma yem üretimi arasındaki makasın her yıl artması nedeniyle yem ham madde temini konusunda dışa bağımlılığımız artmaktadır, ülkemiz 12 milyon ton yem ham maddesi ithal etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYEM-BİR Ülkü Karakuş Yem sektörü

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