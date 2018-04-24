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Yemek kartı düzenlemesinde gözler bu toplantıda

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Yemek kartları düzenlemesi kararında son dönemece girildi. Yüz binlerce işletme ile milyonlarca çalışanın beklediği kararın, bu perşembe tarafların bir araya geleceği toplantıda açıklanması bekleniyor.

Komisyon ücretlerinin orta yolu bulmak adına yüzde 4,5 olacağı belirtiliyor.

Ne kadar komisyon alınacak?

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Yüz binlerce işletme ile milyonlarca çalışanın kullandığı yemek kartlarından alınan komisyonun belirlenmesinde sona yaklaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca restoran zincirlerini ve komisyon elde eden şirketlerle istişare edilerek hazırlanan taslağı değerlendiren bakanlığın, iki gün sonra (bu Perşembe) kararını açıklaması bekleniyor.
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Komisyon ücretlerinin yüzde 3-4,5 aralığında olacağı konuşuluyor. Toplantıya davet edildiği öğrenilen Yemeksepeti'nin de, uygulamaya dahil edileceği belirtiliyor.
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DÜZENLEME ŞART

DÜZENLEME ŞART
Süreci Yeni Şafak’a değerlendiren İstanbul Ticaret Odası Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komitesi Başkanı Fatih Güner, iskontolar kalkmadıkça komisyonların istenilen seviyeye gelmesinin mümkün olmadığını belirtti.
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İTO'ya bağlı 20 binin üzerinde işletmede ve ülke genelindeki sayısı yüzbinleri bulan işletmede yemek kartı kullanıldığına dikkat çeken Güner, “Bu konuda kanuni düzenlenme şart. Komisyon düzenlemesi kanuni faize bağlanmamalıdır. Çünkü faizler yükselirse esnafımız zarar eder, faizler düşerse yemek kartı firmaları zarar eder. Her iki taraf için de sürdürülebilir olmayan mevcut oranların yüzde 3 - 4.5 aralığına olması gerekir” dedi.
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YEMEKSEPETİ DE SİSTEME DAHİL EDİLSE ÇOK İYİ OLUR

YEMEKSEPETİ DE SİSTEME DAHİL EDİLSE ÇOK İYİ OLUR
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sait Karabağlı, taslak çalışmalarında komisyon ücretinin yüzde 3 olmasını istediklerini ancak orta yolu bulmak için yüzde 4,5 gibi bir rakamın zikredildiğini paylaştı. Karabağlı, “Güzel bir gelişme daha oldu. Yemeksepeti, yüzde 12+2 komisyon alıyor. Yüzde 10 gibi bir lojistik de eklenince komisyon üzde 24'e çıkıyor. Biz bunlara da itiraz ettik. Yemeksepeti gurubu da sisteme dahil edilse çok iyi olur” diye konuştu.
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YÜZDE 1 KOMİSYON İLE YENİ SİSTEM KURDUK

YÜZDE 1 KOMİSYON İLE YENİ SİSTEM KURDUK
5 yıldır üzerinde çalıştıkları federasyon adına bir yemek kartı projesini devreye aldıklarını da anlatan Sait Karabağlı, bu kartı kısa sürede piyasaya sunacaklarını bildirdi. İşletmelerden de bunun karşılığı olarak yüzde 9-12 yerine yüzde 1 komisyon alınacağını kaydeden Karabağlı, "Biz yüzde 1 ile çalışan bir sistem geliştirerek rekabeti dengeledik. Bu tamamen hizmet amaçlı, kar amaçlı olmayacak. Federasyonumuzun bünyesinde bir kart sistemi oluşturduk. İnternet üzerinden siparişlerdeki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Tüm sektör bu yapıya açık. Bizim kartlarımız hazır” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
yemek kartı komisyon

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