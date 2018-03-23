FİNANS

Yemek kartıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda

23 Mart 2018 12:09

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yemek kartı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemek kartıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda
Palandöken, yazılı açıklamasında, lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların 81 ildeki esnaf odaları aracılığıyla yemek kartına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ileteceğini bildirdi.
 
Yönetmelik taslağındaki her bir maddenin, sektörde faaliyet gösteren esnaf tarafından değerlendirildikten sonra kendileri tarafından Bakanlığa sunulacağını vurgulayan Palandöken, yapılacak düzenlemenin amacının esnaf ve sanatkarın yemek kartlarından kaynaklı temel sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu ifade etti.
 
KOMİSYON BANKA FAİZİYLE YARIŞIYOR
 
Palandöken, yemek kartı piyasasındaki komisyon oranlarının banka faizleriyle yarıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
"Hazırlanan taslağa göre, yemek kartı firmalarının anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı, temerrüt faiz oranının yarısını geçemeyecek. Esnafımızın talebi de bu komisyonların temerrüt faizinin yarısının altında olması yönünde. Yine yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları işverenlere doğrudan veya dolaylı yollarla iskonto uygulayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da menfaat talep edemeyecek."
 
Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon kişinin yemek kartı kullandığına işaret eden Palandöken, "Yemek kartı ve benzeri uygulamalar, ilk kez bir mevzuatla düzenlenmiş olacak. Yeni düzenleme taslağı, hem yemek kartı kullanan vatandaşları hem yemek kartı firmalarını hem de sektörde çalışan esnafı yakından ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.
 
FİRMALAR ÖDEMEYİ GECİKTİRİYOR
 
Palandöken, mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, "Yemek kartı firmalarının ödemeleri geciktirdiğinden yakınan lokantacı esnafı, ödeme sürelerinin indirilmesi için görüşünü Bakanlığa bildirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kendilerine sunulan yönetmelik taslağına göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelerine yapılan ödemelerin süresinin 30 günü aşamayacağını belirten Bendevi Palandöken, yemek kartı hizmeti veren yerlerin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu, ödeme sürelerinin indirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.
 
"MAKUL KOMİSYON BELİRLENECEK"
 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, komisyon oranlarının yüksek olması nedeniyle boykota varan tartışmalara neden olan yemek kartları ve çekleriyle ilgili makul komisyon oranlarının belirleneceğini açıklamıştı. AA
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