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Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? İşte adım adım kullanıcı iptal etme yöntemi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 14:22 | Son Güncelleme

Yemek Sepeti hacklendiğini açıkladıktan sonra Yemek Sepeti hesabı bulunan vatandaşlar endişe duymaya başladı. Bilgilerinin çalınmasından korkan vatandaşlar Yemek Sepeti üyelik silme nasıl yapılır, Yemek sepeti üyelik nasıl iptal edilir gibi sorularının yanıtı araştırmaya koyuldu. Peki Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? İşte yanıtı...

Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? İşte adım adım kullanıcı iptal etme yöntemi...

2001 yılında kurulan ünlü çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemek Sepeti, hacklendiğini açıkladıktan sonra Yemek Sepeti hesabı bulunan vatandaşlar endişe duymaya başladı. Bilgilerinin çalınmasından korku duyan vatandaşlar Yemek Sepeti üyelik silme nasıl yapılır, Yemek sepeti üyelik nasıl iptal edilir gibi sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Peki Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir?

YEMEK SEPETİ ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

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Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silememekte. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yollar ise şu şekilde;

1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz.
2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz,
3) info@yemeksepeti.com adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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YEMEK SEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN'IN HAYATI, NEVZAT AYDIN KİMDİR?

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1976 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Silikon Vadisi'ndeki University of San Francisco'da MBA eğitimi almıştır. Amerika'da bulunduğu dönemde e-ticaret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Nevzat Aydın, yemeksepeti.com projesini hayata geçirmek için 2000 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır. Yemeksepeti.com ile ülkemizdeki e-ticaret anlayışına yepyeni bir boyut getiren Nevzat Aydın, yemeksepeti.com'un CEO'sudur.

Nevzat Aydın, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi ve Galata Business Angels Kurucu Üyesi'dir. Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması’nda 2004 ve 2005 yıllarında organizasyonun en büyük ödülü olan Türkiye’nin “En İyi Web Sitesi” ödülünü 2 defa üst üste kazanmış ve “E-Ticaret” ve “Servisler” kategorilerinde de birinci olmuştur. Yemeksepeti.com, Altın Örümcek Web Yarışması’ndaki başarılarına 2006 senesinde de yenilerini eklemiştir.


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