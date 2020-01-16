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  4. Yemeksepeti, 2020'de 3 binden fazla yeni istihdam sağlayacak

Yemeksepeti, 2020'de 3 binden fazla yeni istihdam sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Yemeksepeti, çalışan sayısını 2020 sonunda yüzde 125 artış ile yaklaşık 6 bin kişiye çıkarmayı, ülke ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor - Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın: - "Geçen yılın başında 610 olan çalışan sayımız, bugün 2 bin 800 kişiye ulaştı. 2020 sonunda yaklaşık 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 artış yaşanacak. Ağırlıklı olarak lojistik operasyon pozisyonları, bilgi teknolojileri rolleri ve destek fonksiyonlara yerleşimler yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, 2020 yılında yatırımlarını sürdürerek 3 binden fazla yeni istihdam sağlayacak.

69 ilde, 25 binin üzerinde üye restoran ve günde aldığı ortalama 480 bin siparişle 14 milyon kullanıcısına hizmet veren online yemek siparişi sitesi Yemeksepeti, 19. yılında da yüzde 50'nin üzerinde büyüdü.

Yemeksepeti, Nisan 2019'da kullanıcılarının hizmetine sunduğu online market siparişi uygulaması Banabi ile de kısa sürede sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. Banabi, bugün 8 şehirde 2 bin 400’in üzerindeki ürünü yaklaşık 15 dakika içinde kullanıcılara ulaştırıyor. Banabi, 2020 sonunda 15 şehirde faaliyet göstermeyi ve depo sayısını ise 3-4 katına çıkarmayı hedefliyor.

2019 sonunda ciro büyüme oranı yüzde 54 olarak gerçekleşen Yemeksepeti, bu yıl hem online yemek siparişi hem de online market siparişi alanındaki büyümesini sürdürmeyi hedeflerken, aynı zamanda sağladığı istihdam ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yemeksepeti'nde 25 binin üzerindeki üye restoranın yüzde 73'ü tekil restoranlardan oluşuyor. Bir zincir restorana dahil olmayan ve tek şube olarak faaliyet gösteren tekil restoranlar, son yıllarda olduğu gibi 2019'da da online yemek siparişi sisteminden daha fazla faydalandı. Türkiye genelinde tekil restoranların sipariş adetleri yüzde 55, ciroları ise ortalama yüzde 75 arttı.

Anadolu kentlerindeki tekil restoranların sayısında yüzde 45 artış yaşanırken, bu restoranların sipariş adetlerinde yüzde 76, cirolarında ise yüzde 100 artış kaydedildi.

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, şirketin faaliyetlerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni projeler ve iş kolları ile büyümeye devam ederken, 2020 sonunda Yemeksepeti'nin çok daha büyük bir aileye dönüşmesini amaçladıklarını söyledi.

Geçen yılın başında 610 olan çalışan sayılarının bugün 2 bin 800 kişiye ulaştığını belirten Aydın, "2020 sonunda ise yaklaşık 6 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle çalışan sayımızda yaklaşık yüzde 125 artış yaşanacak. Ağırlıklı olarak lojistik operasyon pozisyonları, bilgi teknolojileri rolleri ve destek fonksiyonlara yerleşimler yapacağız." dedi.

Aydın, üye restoranlar sayesinde dolaylı olarak da istihdama katkı yapmaya devam ettiklerini aktararak, "Bugün, üye restoranlarımız sadece Yemeksepeti siparişleri için yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu ekosistemde hep birlikte Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Üye restoranların büyümesine destek oluyor

Nevzat Aydın, lokal bir restoranın sadece telefon siparişleriyle yeterince büyümesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Online yemek siparişi sistemine dahil olduklarında ise çok daha fazla kullanıcıya ulaşabiliyorlar ve cirolarında çarpıcı artışlar yaşanıyor. Çünkü özellikle tekil restoranlar kısıtlı pazarlama bütçeleri nedeniyle hedef kitlesinin hepsine ulaşma fırsatına sahip olamıyor. Yemeksepeti ise onlara kısıtlı bir müşteri profili yerine çok daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor.

Bugün üye restoranlarımızın her biri günde en az 20 siparişi Yemeksepeti üzerinden alıyor. Yemeksepeti olarak özellikle tekil restoranların ve küçük işletmelerin büyümesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekil restoranların büyümesine katkıda sağlamak ve dolayısıyla yerel ekonomiye destek olmak için çalışmalarımıza ivme kazandıracağız."

- İnternetten yemek siparişi kültürü Anadolu'da yayılıyor

Yemeksepeti CEO'su Aydın, internetten yemek siparişi kültürünün sadece büyük kentlerde değil, Anadolu'da da giderek yayıldığının son yıllardaki büyüme rakamlarından görüldüğünü ifade etti.

Aydın, devamla şunları kaydetti:

"Yemeksepeti olarak Anadolu kentlerindeki restoranların online yemek siparişi ekosistemine daha fazla dahil olmasına katkıda bulunmak ve özellikle tekil restoranların büyümesini sağlayarak yerel ekonomiye destek olmak en büyük amaçlarımızdan biri. Özellikle lokal restoranların hayatta kalabilmeleri ve işlerini geliştirip cirolarını artırmaları için onlara nasıl daha iyi servis verebileceği, nasıl pazarlama yapacakları ve bir pazarlama yapıldığında neleri ölçmeleri gerektiği gibi konularda onlara danışmanlık veriyoruz.

Bu detayları belirlerken restoranlara verilerle destek sağlıyoruz. Ayrıca, ilgili istatistikleri iş ortağı restoranlarımızın kullanımına yönelik geliştirdiğimiz bir platform olan 'Portakal' uygulamamız ile ücretsiz olarak restoranlara raporlayarak geri bildirim sağlıyoruz. Aslında gündelik işlerinde farkında olmadıkları ve gelirlerini artırabilecekleri noktaları raporluyoruz."

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