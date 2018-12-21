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Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

İmzaları güncellenen III. tertip 20 TL banknotlar 24 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Merkez Bankası, III. tertip 20 TL banknotların 24 Aralık'tan itibaren tedavüle verileceğini açıkladı. Konuya ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotların 27 Mart 2017'de; 100 TL ve 50 TL banknotların ise 17 Temmuz 2017 tarihinde tedavüle çıktığı hatırlatılan Merkez Bankası duyurusunda, 20 TL'lik banknotların ise 24 Aralık 2018'de dolaşıma gireceği aktarıldı.

Söz konusu banknotlarda sadece imza değişikliği bulunuyor. Buna göre, paranın üzerindeki imzalar TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

İmzalar dışında paranın boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı. I., II. ve III. tertip banknotlar birlikte tedavülde kalacaklar.

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