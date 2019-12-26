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  4. Yeni asgari ücret belirlendi

Yeni asgari ücret belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız" - "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık" - "Bu sene asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz" - "Asgari ücret, üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak"

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2019'da net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini belirten Selçuk, "Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı. AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken 2019'da 10. sıraya yükselmiş durumdayız." dedi.

Asgari ücretin sosyal yardım ve hizmetlerde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Selçuk, asgari ücretin genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkilediğini, yeni rakamı belirlerken bu dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini söyledi.

Son 18 yılda asgari ücretin 12'sinin işveren temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla, 2'sinin işçi temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla ve 4'ünün ise oy birliğiyle belirlendiğine dikkati çeken Selçuk, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy birliği ile almış bulunmakta. Bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı daha fazla bekletmeden asgari ücret rakamlarını açıklamak istiyorum. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız. Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Bu oran 2020 hedef enflasyonu yüzde 8,5'un, bütçe artışı oranı olan yüzde 14’ün de üstünde."

- "Gönül isterdi ki oy birliği ile imzalayalım"

Bakan Selçuk, 2002'ye kıyasla da reel olarak yani enflasyonu göz önüne alarak yüzde 154 oranında artış sağlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıkladığımız asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak. Dolayısıyla bu sene oy çokluğu ile belirdiğimiz ücreti de gönül isterdi ki işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. Biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz. İşçilerimizi yüksek rakama ulaşmaları için işverenin verdiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarına sağlamak adına bu sene asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücretin başta çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha çok emek veren, daha çok değer üreten, yerli ve milli üretimini artıran; daha güçlü bir Türkiye yolunda bizlere liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreç boyunca verdiği destekler için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yeni asgari ücret belirlendi

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