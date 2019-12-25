FİNANS

Yeni asgari ücrette sona doğru

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi - Türk-İş'in 2 bin 578 liranın altını kabul etmediği, TİSK'in rakam belirlenirken dengelerin gözetilmesini istediği asgari ücret denklemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı

ÖZCAN YILDIRIM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

- Gözler hükümettin atacağı adımda

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

- Önceki toplantılarda ne olmuştu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

- Komisyon 15 kişiden oluşuyor

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

- Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
Asgari ücrette tarih belli olduAsgari ücrette tarih belli oldu
3 günde yüzde yüz zam geldi3 günde yüzde yüz zam geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti TİSK TÜRK - İŞ

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Arap turistlerin Karadeniz’deki yatırımları giderek artıyor

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.