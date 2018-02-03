FİNANS

Yeni bir havalimanı daha geliyor

03 Şubat 2018 13:35

Gümüşhane ve Bayburt, yıllardır beklediği havalimanına kavuşuyor. 16 Ocak'ta ihalesi yapılan proje, iki kenti birden havaalanı ile buluşturacak.

Yeni bir havalimanı daha geliyor

 İki ilin yıllardır beklediği havalimanı, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane ve Bayburt illerini ziyaretinde 2019 sonuna kadar bitirilmesi talimatını verdiği ve yaklaşık 300 milyon lira bedelle ihale edilen havalimanına Gümüşhane'den daha kısa sürede ulaşmak için alternatif güzergah çalışmaları da sürüyor.

 
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane ve Bayburtluların heyecanla beklediği havalimanı projesinin ihalesinin 16 Ocak'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı.
 
İhaleye yoğun bir katılım olduğunu ve teknik detayların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde yer teslimi yapılarak projeye başlanacağını ifade eden Memiş, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2019 sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.
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