FİNANS

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları da elektronik ortama aktarıldı. Doğum raporlarının, nüfus müdürlüklerinde de görülebilmesiyle vatandaş kurumlar arasında dolaşmayacak yakın bir zamanda yeni doğan her bebeğin kimliği artık adresine gönderilecek.

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tüm vatandaşların kendi sağlık kayıtlarına erişebildiği ve yönetebildiği e-Nabız sisteminin ardından e-Rapor sistemi devreye giriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen sistemle artık askerlik yoklama raporundan engelli raporuna, sürücü raporundan doğum raporuna kadar tüm işlemler elektronik ortama aktarıldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Rapor sistemiyle, sağlık kuruluşlarında oluşan farklı raporların ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılması ve vatandaşın istediği anda kendisine ait raporlara e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Birinci, e-Rapor sistemindeki amacın vatandaşın kurumlar arasında dolaşmasının yerine tek noktada işlemlerini tamamlaması olduğunu belirterek, "Sağlık kuruluşlarında verilen hastalık, doğum, psikoteknik gibi bütün raporların elektronik ortama taşınması söz konusudur. Biz doğum raporlarında ise bunu daha farklı bir platforma taşıdık. Kişinin doğum raporunu elektronik ortamda sistemden hemen verelim, nüfus müdürlükleri de onları teyit ederek kimliklerini düzenlemelerine yönelik çalışma yapılmasını sağladık." dedi.

"AİLENİN HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNMASINA GEREK YOK"

Pilot çalışmasını ilk olarak doğum raporları üzerinde yaptıklarını aktaran Birinci, şöyle devam etti:

"Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yaptığında evine gidecek, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak. Hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve kişi kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak. Doğum sırasında ailenin herhangi bir girişimde bulunmasına gerek kalmayacak. Vatandaşlığa ait her türlü şey hemen elde edilecek. Hastane, il müdürlükleri süreçlerine gitmesine gerek kalmayacak."

Sistemin aynı zamanda iyi bir kayıt verisi de oluşturacağına dikkati çeken Birinci, "Kişi nüfus müdürlüğünde kimliği çıkmamışsa doğmuş da görünmüyordu. Bütün işlemleri annesinin vatandaşlık numarası üzerinden yürüyordu. Bütün bu işlemlerde azalmış olacak. Doğumları yüzde yüz kayıt altına almış olacağız. Bizim aşı takibi, doğum sonrası izlemlere dair her türlü işlemi daha kolay yapmamızı sağlayacak." diye konuştu.

"PİLOT UYGULAMA ANKARA'DA BAŞLADI"

Birinci, e-Raporun herhangi bir sağlık tesisinden alınan bütün raporları kapsayacağını ifade ederek, elektronik ortamda erişilebilen raporlar için kişilerin ayrı bir rapor almak zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Sistem içerisinde e-Doğum, e-Yoklama, e-Sürücü, e-Engelli, e-Sporcu ve e-Asker raporlarının yer aldığını anlatan Şuayip Birinci, şunları kaydetti:

"Engellinin önünde engelleri de azaltmış olacak. İlk olarak askerlik yoklamasını başlattık. Bir asker aile hekimine gidiyor ve bütün işlemlerini yürütüyor.

Uygulamada şu anda Türkiye'nin her yerinde doğum raporu veriliyor. Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlükleriyle adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Sistemi elektronik ortama taşıma konusunda büyük bir katılım gösterdiler. Pilot çalışma bittiğinde artık hiç kimse nüfus kaydı için nüfus müdürlüğüne gitmek zorunda kalmayacak."

AA

PARTNERSokaklarda kendinden geçtiSokaklarda kendinden geçti
Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!
Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşulduHaziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kimlik bebek nüfus cüzdanı

En Çok Okunan Haberler

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak! İşte başvuru şartı ve sınav bilgileri

İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak! İşte başvuru şartı ve sınav bilgileri

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

Bankalardan ilk Türk Telekom adımı geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.