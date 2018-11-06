FİNANS

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor.

Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek

Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor.

Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her vatandaşın HKS mobil uygulamasını cep telefonlarına indirmesi gerektiğini söyledi.

Sistemin çok yararlı olduğunu belirten Kurt, tüketici aldığı ürüne ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşabileceğini aktardı.

Uygulama ile tüketicinin aklındaki tüm sorularında cevaplanmış olacağını anlatan Kurt, en önemlisinin ise fahiş fiyat artışı varsa tespit edebileceğini vurguladı.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini bildiren Kurt, "Tüketici uygulamayı cep telefonuna indirdiğinde hal yada marketlerdeki meyve ve sebzelerin üzerinde bulunan barkodları okutarak ürünün üreticisi, üretim tarihi ile yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tüketicimiz uygulama ile bir ürünün tüketiciden çıkış fiyatı ile perakende satışa sunulan fiyat arasındaki farklılıkları gördükçe ihtiyaçlarını yeniden gözden geçiriyor. Aile bütçesi veya daha uygun fiyatlı ürün almaya yöneliyor. Tüketicimiz bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Tüketici aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir." diye konuştu.

hks1

'HALDE 2 LİRA, MARKETTE 7 LİRA'

Kurt, bazı süper marketlerde yaptıkları barkod denetiminde Hal'de 2 lira olan üzümün, markette 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Tüketicinin de bu uygulama ile fiyat aralıklarını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çeken Kurt, tüketicilerin fiyatları görerek alış veriş yapması önerisinde bulunarak, "Bu tip fiyat hareketlerine dikkat edilmeli. Fahiş fiyatlar cepten tespit edebiliyor. Bu uygulama ile bir ürünün barkodu 3 saniyede okutularak tüm bilgileri önünüze geliyor. Fiyat artışlarına çok dikkat edilmeli. Bir ürüne değerinden fazla ödeme yapılmamalıdır." dedi. KAYNAK:AA

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Alman devi, Türkiye'den çekiliyorAlman devi, Türkiye'den çekiliyor
Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı akıllı cep telefonu HKS Mobil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kıdem tazminatı sistemi değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4,6 milyar liralık dev kaynak

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su satışında tavan fiyat belirlendi

Su satışında tavan fiyat belirlendi

Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Alman devi, Türkiye'den çekiliyor

Alman devi, Türkiye'den çekiliyor

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

2019'da vergi, ceza ve harçlar ne kadar artacak?

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

Kamuda ödül ve performans sistemi geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.