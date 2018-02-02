FİNANS

Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa iniyor

02 Şubat 2018 09:41

Araçların satış, devir ve tescilinin noterlere devredilmesi trafik ekiplerine rahat bir nefes aldıracak. Yeni düzenlemeyle, suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilecek, trafikte görevli ekiplerin sayısı da artacak. 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek.

Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa iniyor
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredilmesi, hem vatandaşların, hem de polislerin iş yükünü azaltacak. Bu düzenlemeyle işlem süresi hızlanarak, sadece noterlerden tek seferde işlem gerçekleşecek. Yeni Şafak'ın haberine göre; Emniyet’te bu işlemlerle görevli yaklaşık 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek.
 
Ekipler, trafik kontrol ve uygulama görevinde görevlendirilecek. Ayrıca, polisin hareket kabiliyetinin yükseltmek amacıyla motosikletli polis timleri (MPT) ve araç sayısı da artırılacak. 600 cc üzeri 60 adet motosiklet alınarak MPT’lere takviye yapılacak. Öte yandan diğer polis ekiplerine ise görev aldıkları arazi şartlarına uygun 150 adet binek araç, 16 adet arazi binek araç ve 60 adet panelvan araç alınacak.

 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 101 Oy
    İnse ne olacakki boşşş çok polis bu ülkede asayiş berkemal anlamına gelmez.Gittiğim gördüğüm ülkelerde bizim yarımız kadar polis yok ama suç işleme veya kuralları ihlal etmek yok denecek kadar az.Önce insana yatırım yapacaksın insanaaaaa.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    @rhnypr çok uzağa gitme çık Edirne gümrük kapısından da gör bakalım kurala uymayan ne hale gelir.Adamlar sistemi kurmuş suç işleyen her kim olursa olsun cezasını ödemek zorunda
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    hangi ülkelerde yok söyler misin? cahil cahil konuşuyorsun. ülkemizde senin bahsettiğinin aksine polis sayısı yetersiz.
    CEVAP VER
  • 62 Oy
    Yahu şu EDS, MOBESE çıktığından beri biz mevcut 40bin Trafik Polisini görmez olduk, bunlar ne yapacak yazık yazık devlete hizmet edenler bile yan gelip yatarsa suç oranları artar tabi.
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    biraz destekli at 40 bin trafik polisi ne ya zaten polis sayısı toplam 150bin bile değil :) trafikciler çalışıp keme bile cvp yazınca da ağlıyoruz vatandaş olarak dürüst olalım biraz ha amacın polis düşmanlığı o belli tabi
    CEVAP VER
  • 43 Oy
    Denetimlerin etkin hale gelmesi, kazaların aza indirilmesine sebep olacağından yerinde bir karardır. Artık araç sürücüleri muayene,sollama,kemer takma,egzoz muayene, abart egzoz takanlar ve kurallara uymayanların korkulu rüyası olsun bu Trafik Polisleri.
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    bi kere kanunu uygulayan memura baskı yapmayacaksın, yok şu bilmem ne, şu falanca bu bunun yiğeni vs vs.. uygulanmayan kanunu ne yapayım ben
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    Biraz mantık ve empati sorunları çözer. Niğde yolunda 80 le 3 şeritli yolda ceza yiyoruz bu cezayı kesenlere aynı yolda yetişmek imkansız biraz vicdan ve mantığınız varmı sizin amacınız halka zulüm mü
    CEVAP VER
  • 7 Oy
    yerinde uygulama olmuş trafik polisinin görevi trafikte denetleme olmalı 4 sene muayenesiz gezdik en sonunda çevirmeye denk gelerek yaptırdık bu durumdan bende memnun değilim 4 sene araçta fren vs bi sorun olsaydı trafikte seyrederken başkalarınıda zarar verebilirdim iyiki çevirmişlerde aracın lastik vs eksiklerini giderdim bundan sonra her sene yaptırıyorum akıllandım
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    kurallar ne için var bilmiyorum. telefonla konuşan emniyetten giden çakarlar,, hele sabahları emnyet şeridi polis araçlarının işe gidme şeridi oldu.
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    ben şunu anladım... masa başında millete ceza kesemezler ama sokaklara indilermi birşeyler bahane bulup ceza keserler... nede olsa tulumbada su kalmadı... saraya para lazım... o yüzden kimsenin kafasını karıştırmayın... asıl amaç milletin cebindeki parayı almak...
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    ACIKMII VARRR HAYIRDIRRR 3 bin kişi şimdiyekadar neredeydii birde bügünekadar yangell yat mı yapıyorlardıı
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    denetimlerin dışında göremiyorduk.Bundan sonra inşallah görürüz.Nerelerdedirler aklım almazdı.İstanbul da ben bu görevlileri hiç görmedim.Fakat İstanbul da trafik sorununu sürücüler karşılıklı hoşgörü ile çözmüşler.Diğer illerede örnek olur.Bir örnek girilmez yol veya sola,sağa dönülmez trafik işaretine uyan yok.Sürücü yasak olan yola giriyor karşıda gelen taşıt ın gelgiğini görünce boşluk park yerine yanaşıyor ve hiçbir sorun yaşanmadan herkes yoluna gidiyor.Bu yanlışı toplumun her kesimi ayrımsız uyguluyor.Bu ülkede kanunların uygulanmasında sıkıntı var.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın